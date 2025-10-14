किड्स कॉर्नर चित्र देखो कहानी लिखो 50.... बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (8 अक्टूबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 50 में भेजी गई ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

कहानी- गडिय़ा और टेडी की दोस्ती

गुडिय़ा एक छोटी और प्यारी सी बच्ची थी। उसे फू लों, तितलियों और अपने खिलौनों से बहुत प्यार था। उसके पास एक प्यारा-सा टेडी बियर था, जिसका नाम उसने "सनी" रखा था। गुडिय़ा सनी से ऐसे बातें करती थी जैसे वह उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। हर सुबह वह सनी को लेकर बगीचे में जाती, फूलों को पानी देती और तितलियों को उड़ते हुए देखती। एक दिन गुडिय़ा बहुत उदास थी क्यो कि उसकी सबसे अच्छी सहेली शहर छोडकऱ चली गई थी। वह बगीचे में जाकर सनी के पास बैठ गई और बोली, "अब मैं किससे बात करूं गी, सनी?" यह सुनक र सनी मुस्कराया जैसे कह रहा हो, "मैं तो हूं न, तुम्हारा दोस्त!" गुडिय़ा ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। तभी एक तितली उड़ती हुई आइ और सनी की नाक पर बैठ गई। गुडिय़ा खिलखिला कर हंस पड़ी। उसने महसूस किया कि प्रकृ ति भी उसकी सच्ची दोस्त है—फूल, तितलियां और सनी सब उसे खुश करने आए हैं। गुडिय़ा ने तय किया कि अब वह कभी अकेली महसूस नहीं करेगी। उसने सनी से कहा, "हम रोज बगीचे आएंगे और नए दोस्तों से मिलेंगे।" सनी चुपचाप मुस्कुराता रहा। उस दिन के बाद गुडिय़ा और सनी हर सुबह बगीचे में जाते, तितलियों के संग खेलते और फूलों से बातें करते। उनकी दोस्ती अब केवल खिलौने और बच्ची की नहीं रही, बल्कि दिल से दिल की एक सच्ची दोस्ती बन गई थी। सीख- सच्ची दोस्ती केवल इंसानों में नहीं होती, बल्कि वह हर उस चीज में छिपी होती है जो हमें मुस्कुराना सिखाती है।

निशांत श्वामी, उम्र 7 वर्ष