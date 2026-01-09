चैटबॉट से टूर गाइड तक, पर्यटन में एआइ की नई छलांग

अब कोई भी पर्यटक किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हुए अपने फोन पर सिर्फ यह पूछ सकता है—यह दुर्ग कब बना? या यहां से पटवा हवेली कितनी दूर है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत जवाब देने लगता है। स्मार्ट एआइ की यही खासियत उसे पारंपरिक मॉडल्स से अलग करती है। वह न सिर्फ इतिहास बताता है, बल्कि वास्तु शैली, मार्ग-सूचना, टिकट, खुलने-बंद होने का समय, कैफे-रेस्टोरेंट तक के सुझाव और रियल टाइम भीड़, मौसम और यात्रा रूट भी अपडेट करता है। भारतीय पर्यटक और भाषा की दूरी खत्म। एक अनुमान के अनुसार देश में घरेलू पर्यटकों का वार्षिक आंकड़ा करोड़ों में है। इनमें बड़ी संख्या हिंदी भाषी है, जिनके लिए अब जानकारी खोजना आसान हो रहा है। पहले अंग्रेजी आधारित गाइड बुक्स और ऐप्स आम पर्यटक की पहुंच से बाहर लगते थे। अब हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी रूपांतरण ने संवाद में मौजूद वर्षों पुरानी दूरी तोड़ी है।