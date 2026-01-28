“कांग्रेस का टिकट दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी! व्हाट्सएप चैट शेयर कर आदित्य पासवान ने लगाया गंभीर आरोप”

आदित्य पासवान। पत्रिका
बिहार कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान ने बुधवार को कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुएS कहा कि “टिकट चोर गद्दी छोड़”। आदित्य पासवान ने कांग्रेस की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के लिए बिहार प्रदेश काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रभारी एवं सह- प्रभारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इनके द्वारा टिकट वितरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ एवं पक्षपात करने की वजह से पार्टी की करारी हार हुई। उन्होंने टिकट वितरण में पैसे के लेन देने का गंभीर आरोप लगाते हुए इसके लिए व्हाट्सएप चैट ट्रांजैक्शन आईडी भी शेयर किए।
आदित्य पासवान ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं से इस मामले की जांच करने का आग्रह करते हुए इस दिशा में कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संगठन और भविष्य को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे कथित टिकट चोरों की निष्पक्ष जांच हो और ऐसे लोगों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से हट जाना चाहिए।
आदित्य पासवान ने सुशील पासी और डॉ गौतम के बीच टिकट को लेकर हुए व्हाट्सएप चैट शेयर किया है। डॉ गौतम का आरोप है कि राजवंशी ने रक्सौल से टिकट दिलाने के नाम पर 12 लाख रूपया लिया था। लेकिन, राजवंशी ने टिकट नहीं दिलाया था। बता दें कि सुशील पासी बिहार कांग्रेस के उत्तर बिहार के सह प्रभारी थे और राजवंशी पर्यवेक्षक थे। आदित्य पासवान ने व्हाट्सएप चैट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि दोनों सुशील पासी और राजवंशी ने डॉ गौतम से टिकट दिलाने के नाम पर पैसा लिया और दिकट बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमा देवी के देवर और जदयू नेता श्याम बिहार प्रसाद को टिकट दे दिया था।
