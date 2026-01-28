खाकी की साख पर चोट! दरभंगा में महिला डॉक्टर से गाली-गलौज करने वाला दारोगा कैमरे में कैद, सस्पेंड

बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार का किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में पुलिस पदाधिकारी अपनी वर्दी की हेंकड़ी दिखाते हुए महिला डॉक्टर के ड्राइवर को गंदी-गंदी गाली दे रहे थे। वीडियो में वे 'बाहर निकल, गाड़ी चमकाता है.' बोलते दिख रहे हैं। जबकि वीडियो में डॉक्टर की आवाज आ रही है। डॉक्टर पुलिस पदाधिकारी से कह रही है कि आप चालान काटें, गाली मत दीजिए। इसके बाद भी दारोगा नहीं मान रहे हैं। वो लगातार गाली देते जा रहे हैं। इस मामले के प्रकाश में आने पर दरभंगा के एसएसपी ने बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है।