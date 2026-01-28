28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

खाकी की साख पर चोट! दरभंगा में महिला डॉक्टर से गाली-गलौज करने वाला दारोगा कैमरे में कैद, सस्पेंड

महिला डॉक्टर ने कहा कि पुलिस वाले ने मेरे ड्राइवर की गर्दन पर बंदूक सटाकर उसको जबरन बाहर खींचा और फोन छीन लिया और मारपीट की। इसका विरोध करने पर उन्होंने मेरे ड्राइवर को गाली दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 28, 2026

महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडे

दरभंगा पुलिस को शर्मसार करने वाला एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ट्रैफिक उल्लंघन करने पर महिला डॉक्टर की कार रोककर बदतमीजी करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही चालक से गाली गलौज करते वे वीडियो में दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने पर दरभंगा के एसएसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है।

महिला डॉक्टर से बदतमीजी

बेंता थाना प्रभारी मंगलवार को वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में एक महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडे अपने घर लौटने के क्रम में अपनी कार लेकर नो इंट्री में घूस गई, जिसको लेकर चालक और थाना प्रभारी के बीच पहले बीच सड़क पर कहासुनी हो गई। आरोप है कि मामूली विवाद के दौरान दरोगा ने अपना आपा खो दिया और अपनी दबंगई दिखाते हुए कार का गेट खोलकर महिला डॉक्टर के ड्राइवर के साथ गाली गलौज करने लगे।

बाहर निकल, गाड़ी चमकाता है

बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार का किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में पुलिस पदाधिकारी अपनी वर्दी की हेंकड़ी दिखाते हुए महिला डॉक्टर के ड्राइवर को गंदी-गंदी गाली दे रहे थे। वीडियो में वे 'बाहर निकल, गाड़ी चमकाता है.' बोलते दिख रहे हैं। जबकि वीडियो में डॉक्टर की आवाज आ रही है। डॉक्टर पुलिस पदाधिकारी से कह रही है कि आप चालान काटें, गाली मत दीजिए। इसके बाद भी दारोगा नहीं मान रहे हैं। वो लगातार गाली देते जा रहे हैं। इस मामले के प्रकाश में आने पर दरभंगा के एसएसपी ने बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है।

ये भी पढ़ें

पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल: किसे बचा रही पटना पुलिस? नेताओं के बच्चों और पदाधिकारियों की क्यों हो रही चर्चा
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

28 Jan 2026 08:12 pm

Published on:

28 Jan 2026 07:03 pm

Hindi News / Bihar / Patna / खाकी की साख पर चोट! दरभंगा में महिला डॉक्टर से गाली-गलौज करने वाला दारोगा कैमरे में कैद, सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.