खाकी की साख पर चोट! दरभंगा में महिला डॉक्टर से गाली-गलौज करने वाला दारोगा कैमरे में कैद, सस्पेंड

महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडे
दरभंगा पुलिस को शर्मसार करने वाला एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ट्रैफिक उल्लंघन करने पर महिला डॉक्टर की कार रोककर बदतमीजी करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही चालक से गाली गलौज करते वे वीडियो में दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने पर दरभंगा के एसएसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है।
बेंता थाना प्रभारी मंगलवार को वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में एक महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडे अपने घर लौटने के क्रम में अपनी कार लेकर नो इंट्री में घूस गई, जिसको लेकर चालक और थाना प्रभारी के बीच पहले बीच सड़क पर कहासुनी हो गई। आरोप है कि मामूली विवाद के दौरान दरोगा ने अपना आपा खो दिया और अपनी दबंगई दिखाते हुए कार का गेट खोलकर महिला डॉक्टर के ड्राइवर के साथ गाली गलौज करने लगे।
बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार का किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में पुलिस पदाधिकारी अपनी वर्दी की हेंकड़ी दिखाते हुए महिला डॉक्टर के ड्राइवर को गंदी-गंदी गाली दे रहे थे। वीडियो में वे 'बाहर निकल, गाड़ी चमकाता है.' बोलते दिख रहे हैं। जबकि वीडियो में डॉक्टर की आवाज आ रही है। डॉक्टर पुलिस पदाधिकारी से कह रही है कि आप चालान काटें, गाली मत दीजिए। इसके बाद भी दारोगा नहीं मान रहे हैं। वो लगातार गाली देते जा रहे हैं। इस मामले के प्रकाश में आने पर दरभंगा के एसएसपी ने बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है।
