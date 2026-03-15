रिपोर्ट में रेप की पुष्टि… पर बलात्कारी कौन? NEET छात्रा केस में 62 दिन बाद भी एजेंसियों के पास जवाब नहीं

NEET छात्रा केस: NEET परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा पटना के मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में 6 जनवरी को बेहोश पाई गई, 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था। उसके कपड़ों पर पाए गए स्पर्म इस तथ्य का वैज्ञानिक प्रमाण हैं। हालांकि, 62 दिन बीत जाने के बाद भी, जांच एजेंसियां इस मामले को सुलझाने में विफल रही हैं। पुलिस और SIT के व्यापक प्रयासों और CBI द्वारा की गई लंबी जांच के बावजूद, व्यवस्था अभी भी अपराधी की पहचान करने में असमर्थ है।