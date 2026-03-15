राज्य सभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी घेराबंदी! होटल में ठहराए गए RJD विधायक, JDU ने कहा- भरोसा नहीं है…

बिहार में राज्य सभा की 5 सीटों के लिए कल यानी सोमवार (16 मार्च) को विधानसभा परिसर में मतदान होना है। इस चुनाव ने बिहार की राजनीति में एक ऐसा रोमांच पैदा कर दिया है, जो आमतौर पर केवल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के समय ही देखने को मिलता है। खासकर पांचवीं सीट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में रणनीति और जोड़-तोड़ का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने विधायकों को पटना के होटल पनाश में ठहराया है, जिससे सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के कई विधायक आज रात इसी होटल में रुकेंगे और कल मतदान होने तक यहीं रहेंगे।