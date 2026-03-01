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पटना

बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का भतीजा गिरफ्तार, शराब के नशे में पुलिस पर जमा रहा था धौंस; UP से लौटते समय हुई कार्रवाई

बक्सर पुलिस ने महाराजगंज के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह को शराब के नशे में होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सुधीर सिंह ने अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देकर पुलिस पर दबाव बनाने और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 15, 2026

प्रभुनाथ सिंह का भतीजा सुधीर सिंह

प्रभुनाथ सिंह का भतीजा सुधीर सिंह (फ़ाइल फोटो)

बिहारमें शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत, बक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। शनिवार रात को, इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन की पुलिस ने सुधीर सिंह को नशे की हालत में तब गिरफ्तार किया, जब वह उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार में प्रवेश कर रहे थे। सुधीर सिंह, जेल में बंद महाराजगंज के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं, और दिवंगत पूर्व विधायक दीनानाथ सिंह के बेटे हैं।

गंगा पुल पर चेकिंग के दौरान सुधीर सिंह गिरफ्तार

यह घटना शनिवार रात की है, जब पुलिस वीर कुंवर सिंह सेतु (गंगा पुल) पर वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इस अभियान के दौरान, पुलिस ने उत्तर प्रदेश की दिशा से आ रही एक काली इनोवा कार को रुकने का इशारा किया। औद्योगिक थानाध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया कि यह घटना शनिवार रात को हुई, जब पुलिस वीर कुंवर सिंह सेतु (गंगा पुल) पर वाहनों की कड़ी चेकिंग कर रही थी। उस समय, पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आ रही एक काली इनोवा कार को रुकने का इशारा किया। जैसे ही गाड़ी रुकी और पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे, कार चला रहे सुधीर सिंह से शराब की तेज़ गंध आने लगी।

जब पुलिस ने सत्यापन की सामान्य प्रक्रिया शुरू की और उनसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहा, तो सुधीर सिंह भड़क गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस की और अपने राजनीतिक रसूख का रौब झाड़ने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उन्होंने पुलिस को बार-बार चेतावनी दी कि उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

पुलिस के साथ दुर्व्यवहार

गिरफ्तारी के बाद भी सुधीर सिंह का आक्रामक रवैया शांत नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार, उन्होंने न केवल उनके आदेशों की अवहेलना की, बल्कि पुलिस स्टेशन ले जाते समय पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज भी की। सुधीर सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम (निषेध अधिनियम) के तहत, साथ ही पुलिस के आदेशों की अवहेलना और धमकाने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सदर SDPO गौरव पांडे ने पुष्टि की कि आरोपी को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तलाशी के दौरान गाड़ी से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ।

राजनीतिक रसूख काम नहीं आया

सुधीर सिंह एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके चाचा प्रभुनाथ सिंह सांसद रहे हैं, पिता दीनानाथ सिंह विधायक थे और उनके चचेरे भाई रणधीर सिंह वर्तमान में मांझी विधानसभा (सारण) से जेडीयू विधायक हैं। जैसे ही सुधीर की गिरफ्तारी की खबर फैली, कई रसूखदार लोगों ने उन्हें छुड़ाने के लिए पैरवी और दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी की सिफारिश नहीं मानी गई।

अदालत में पेशी की तैयारी

पुलिस ने बताया कि मेडिकल जांच और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, सुधीर सिंह को रविवार (आज) अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी के कारण, पिछले कुछ दिनों में बक्सर सीमा पर कई गिरफ्तारियां की गई हैं।

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Updated on:

15 Mar 2026 07:30 pm

Published on:

15 Mar 2026 07:27 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का भतीजा गिरफ्तार, शराब के नशे में पुलिस पर जमा रहा था धौंस; UP से लौटते समय हुई कार्रवाई

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