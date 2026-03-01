बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का भतीजा गिरफ्तार, शराब के नशे में पुलिस पर जमा रहा था धौंस; UP से लौटते समय हुई कार्रवाई

यह घटना शनिवार रात की है, जब पुलिस वीर कुंवर सिंह सेतु (गंगा पुल) पर वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इस अभियान के दौरान, पुलिस ने उत्तर प्रदेश की दिशा से आ रही एक काली इनोवा कार को रुकने का इशारा किया। औद्योगिक थानाध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया कि यह घटना शनिवार रात को हुई, जब पुलिस वीर कुंवर सिंह सेतु (गंगा पुल) पर वाहनों की कड़ी चेकिंग कर रही थी। उस समय, पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आ रही एक काली इनोवा कार को रुकने का इशारा किया। जैसे ही गाड़ी रुकी और पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे, कार चला रहे सुधीर सिंह से शराब की तेज़ गंध आने लगी।