Bihar Energy Project: 13000 करोड़ से पूरा होगा बिहार का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट, 8000 लोगों को मिलेगा रोजगार

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इसे बिहार का अब तक का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बताया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों से राज्य में बिजली सप्लाई का कोई संकट नहीं आया है और यह प्रोजेक्ट बिहार को साफ और बिना रुकावट वाली बिजली देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने निवेशकों से बिहार में और ज़्यादा औद्योगिक अवसरों को तलाशने की अपील की और कहा कि यह प्रोजेक्ट 2070 तक भारत के नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।