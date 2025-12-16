Mahila Rojgar Yojana: ‘10000 चाहिए तो वोट लौटाओ…’ वाले वीडियो पर बिहार में हंगामा, RJD बोली- बात तो वाजिब है

वायरल वीडियो दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के अहियारी दक्षिणी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में गांव की महिलाएं साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें महिला रोजगार योजना के तहत मिले 10 हजार रुपये वापस करने के लिए नोटिस दिया गया है। महिलाएं कह रही हैं कि वे पैसे खर्च कर चुकी हैं और अब वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। उनका सीधा कहना है, 'अगर पैसे वापस चाहिए, तो हमारा वोट भी वापस कर दीजिए।' महिलाओं का कहना है कि यह राशि उन्हें लालच देकर दी गई थी और अब अचानक वसूली की बात करना अन्याय है।