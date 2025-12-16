16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Mahila Rojgar Yojana: ‘10000 चाहिए तो वोट लौटाओ…’ वाले वीडियो पर बिहार में हंगामा, RJD बोली- बात तो वाजिब है

Mahila Rojgar Yojana: राष्ट्रीय जनता दल ने एक वीडियो शेयर करते हुए सत्तापक्ष और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। वीडियो में महिलाएं कह रही हैं कि अगर मुख्यमंत्री रोजगार योजना के पैसे वापस चाहिए, तो उनका वोट भी वापस किया जाए।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 16, 2025

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। फोटो- आईपीआरडी

Mahila Rojgar Yojana: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए सरकार, चुनाव आयोग और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। RJD ने इस वीडियो के साथ तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा है, “बात तो बिल्कुल वाजिब है। जब वोट पाने के लिए पैसे दिए गए थे, तो अब जब चुनावी रेवड़ी बांटने वालों को पैसे वापस चाहिए, तो वोट भी तो वापस करना पड़ेगा।” इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नया विवाद छिड़ गया है।

RJD ने क्या आरोप लगाए?

RJD ने आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये की राशि महिलाओं को बांटी गई। पार्टी का दावा है कि आचार संहिता लागू होने से महज एक दिन पहले इस योजना की घोषणा कर नियमों का उल्लंघन किया गया और बीच चुनाव महिलाओं में पैसे बांटे गए। RJD का कहना है कि अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं और सरकार बन चुकी है, तो उन्हीं पैसों को वापस वसूलने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के साथ मज़ाक है।

यह चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा -RJD

RJD ने अपने बयान में चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि यह वीडियो 'भाजपाई चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के मुंह पर तमाचा' है। RJD का आरोप है कि महिलाएं खुद स्वीकार कर रही हैं कि उन्हें पैसे दिए गए और बदले में उन्होंने और उनके परिजनों ने भाजपा-जदयू को वोट दिया। इसके बावजूद चुनाव आयोग इस 'अखंड सच' को नजरअंदाज कर रहा है।

वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के अहियारी दक्षिणी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में गांव की महिलाएं साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें महिला रोजगार योजना के तहत मिले 10 हजार रुपये वापस करने के लिए नोटिस दिया गया है। महिलाएं कह रही हैं कि वे पैसे खर्च कर चुकी हैं और अब वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। उनका सीधा कहना है, 'अगर पैसे वापस चाहिए, तो हमारा वोट भी वापस कर दीजिए।' महिलाओं का कहना है कि यह राशि उन्हें लालच देकर दी गई थी और अब अचानक वसूली की बात करना अन्याय है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान हुआ था। चुनाव संपन्न होने और सरकार बनने के बाद जब योजना के तहत भुगतान की समीक्षा शुरू हुई, तो दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के अहियारी गांव में एक अजीब स्थिति सामने आई।

जांच में पता चला कि योजना का लाभ महिलाओं को मिलना था, लेकिन कुछ मामलों में यह राशि महिलाओं के बजाय गांव के कुछ पुरुषों के बैंक खातों में चली गई। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो जांच कराई गई, जिसमें तीन लाभार्थियों की पहचान हुई, नागेंद्र राम, बलराम सहनी और राम सागर कुमार।

पैसे खर्च हो चुके, अब नोटिस

अधिकारियों के अनुसार, जिन पुरुषों के खातों में 10 हजार रुपये आए थे, वे बेहद गरीब और विकलांग हैं। इन लोगों ने मिली राशि खर्च भी कर दी। किसी ने छठ और दीपावली में खरीदारी कर ली, तो किसी ने रोजगार के लिए बत्तख और बकरियां खरीद लीं। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से प्रखंड परियोजना प्रबंधक के हस्ताक्षर से पत्र जारी कर इनसे राशि वापस करने का आदेश दिया गया। ग्रामीणों का दावा है कि ऐसे नोटिस सिर्फ तीन लोगों को ही नहीं, बल्कि कई अन्य खाताधारकों को भी मिले हैं।

नोटिस मिलने के बाद खाताधारकों और गांव के लोगों में नाराजगी है। जिन लोगों ने पैसे खर्च कर दिए हैं, उनका कहना है कि उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वे अब यह राशि लौटा नहीं सकते। वे सरकार से इस राशि को माफ करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही उन महिलाओं से भी माफी मांग रहे हैं, जिनके नाम पर यह योजना थी।

ये भी पढ़ें

पति के जेल जाते ही पत्नी बनी लेडी डॉन, चला रही थी शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क, अब पहुंची सलाखों के पीछे
पटना
पटना पुलिस की गिरफ्त में लेडी डॉन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

RJD

वायरल वीडियो

Published on:

16 Dec 2025 05:03 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Mahila Rojgar Yojana: ‘10000 चाहिए तो वोट लौटाओ…’ वाले वीडियो पर बिहार में हंगामा, RJD बोली- बात तो वाजिब है

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.