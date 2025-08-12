Bihar Teacher Transfer: बिहार में 6 हजार 336 शिक्षकों का ट्रांसफर, जानें अब तक कितने का हुआ तबादला

Bihar Teacher Transfer: शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के विभिन्न जिलों के 6 हजार 336 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला (म्यूचुअल ट्रांसफर) सोमवार के किया है। इससे पहले दो चरणों में 28 जुलाई तक 17 हजार 242 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला किया गया था। इसके बाद सोमवार को 6 हजार 336 और शिक्षकों को तबादला किया गया। तीन चरणों में शिक्षा विभाग की ओर से 23 हजार 578 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। एक-दूसरे की जगह तबादला किए गए शिक्षकों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं।