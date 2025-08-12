Bihar Teacher Transfer: बिहार में 6 हजार 336 शिक्षकों का ट्रांसफर, जानें अब तक कितने का हुआ तबादला

Bihar Teacher Transfer: शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के विभिन्न जिलों के 6 हजार 336 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला (म्यूचुअल ट्रांसफर) सोमवार के किया है। इससे पहले दो चरणों में 28 जुलाई तक 17 हजार 242 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला किया गया था। इसके बाद सोमवार को 6 हजार 336 और शिक्षकों को तबादला किया गया। तीन चरणों में शिक्षा विभाग की ओर से 23 हजार 578 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। एक-दूसरे की जगह तबादला किए गए शिक्षकों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि पारस्परिक तबादले के विकल्प अभी खुले हैं। समान कोटि के शिक्षक एक दूसरे की जगह स्थानांतरित किए जा रहे हैं। तबादले के बाद ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के नाम दिखने लगेगा। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन किया था। शिक्षा विभाग ने 26 जून को शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा देने संबंधी पत्र जारी किया था।
छात्रों की तुलना में जिन जिलों में शिक्षक अधिक हैं, उन जिलों से पुरुष शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। ट्रांसफर शिक्षकों को जल्द ही स्कूल आवंटन किया जाएगा। म्यूच्युअल ट्रांसफर के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कुल 6,054 आवेदन आए हैं।