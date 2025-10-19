Bihar Election 2025: AIMIM ने ढाका और सिकंदरा से हिंदू उम्मीदवारों को दिया टिकट, 25 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी

AIMIM ने ढाका सीट से राणा रंजीत सिंह और सिकंदरा सीट से मनोज कुमार दास को टिकट दिया है। राणा रंजीत सिंह पूर्वी चंपारण के ढाका सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे बीजेपी के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राणा रंजीत के पिता सीताराम भी सांसद थे। नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने सिर पर मुस्लिम टोपी, माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहना हुआ था, इस दौरान उन्होंने I love Muhammad का नारा लगाकर एक अलग अंदाज पेश करने की कोशिश की थी।