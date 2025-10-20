दिवाली से पहले बिहार की हवा हुई जहरीली, खराब श्रेणी में पहुंचा पटना, गया और भागलपुर का AQI

Air Pollution: बिहार में त्योहारों की धूम के बीच हवा अब जहरीली होती जा रही है। दिवाली से पहले ही राज्य के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। कई शहरों के हवा की श्रेणी खराब से लेकर अनहेल्दी तक पहुंच गई है, यानि यहां सांस लेना भी मुश्किल है। पटना, गया और भागलपुर जैसे बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता चिंताजनक है।
वेबसाइट aqi.in के मुताबिक पटना में रविवार सुबह AQI 135 से 164 के बीच दर्ज किया गया, जो खराब (Poor) श्रेणी में आता है। गया में यह स्तर 142 तक पहुंच गया। जबकि भागलपुर में स्थिति और भी गंभीर रही, यहां AQI 172 दर्ज किया गया, जो अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा में PM2.5 और PM10 सूक्ष्म कणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। धीमी हवाएं और ठंडी रातों के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के नजदीक जमा हो रहे हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो दिवाली की रात और उसके अगले दिन वायु गुणवत्ता में 5–10% की और गिरावट आ सकती है। पटाखों के धुएं, वाहनों की बढ़ती आवाजाही और ठंडी हवाओं की वजह से स्थिति और बिगड़ने का अंदेशा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के दौरान खुली हवा में लंबे समय तक न रहें, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन रोग से पीड़ित लोग।
|शहर
|वर्तमान AQI स्तर
|श्रेणी
|प्रमुख प्रदूषक तत्व
|स्थिति
|पटना
|135–164
|Poor
|PM2.5, PM10
|हवा में सूक्ष्म कण ज्यादा, प्रदूषण का असर बढ़ा
|गया
|142
|Poor
|PM2.5
|वायु गुणवत्ता खराब, सुबह हल्की धुंध
|भागलपुर
|172
|Unhealthy
|PM2.5, PM10
|सांस के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह
|मुजफ्फरपुर
|131
|Poor
|PM2.5, PM10
|सांस और एलर्जी वाले लोगों के लिए खतरा
|दरभंगा
|128
|Poor
|PM2.5
|त्योहार के बाद और गिरावट संभव
|बिहारशरीफ
|118
|Moderate से Poor की सीमा पर
|PM10
|अपेक्षाकृत बेहतर लेकिन सुबह का समय संवेदनशील
