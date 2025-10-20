दिवाली से पहले बिहार की हवा हुई जहरीली, खराब श्रेणी में पहुंचा पटना, गया और भागलपुर का AQI

वेबसाइट aqi.in के मुताबिक पटना में रविवार सुबह AQI 135 से 164 के बीच दर्ज किया गया, जो खराब (Poor) श्रेणी में आता है। गया में यह स्तर 142 तक पहुंच गया। जबकि भागलपुर में स्थिति और भी गंभीर रही, यहां AQI 172 दर्ज किया गया, जो अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा में PM2.5 और PM10 सूक्ष्म कणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। धीमी हवाएं और ठंडी रातों के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के नजदीक जमा हो रहे हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है।