दिवाली से पहले बिहार की हवा हुई जहरीली, खराब श्रेणी में पहुंचा पटना, गया और भागलपुर का AQI

Air pollution: दिवाली से पहले ही बिहार की हवा जहरीली हो गई है। पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। वहीं, दिवाली के बाद वायु प्रदूषण में 5-10 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की आशंका है।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 20, 2025

Air Pollution: बिहार में त्योहारों की धूम के बीच हवा अब जहरीली होती जा रही है। दिवाली से पहले ही राज्य के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। कई शहरों के हवा की श्रेणी खराब से लेकर अनहेल्दी तक पहुंच गई है, यानि यहां सांस लेना भी मुश्किल है। पटना, गया और भागलपुर जैसे बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता चिंताजनक है।

हवा में घुला धुआं, बढ़ा PM2.5 और PM10 का स्तर

वेबसाइट aqi.in के मुताबिक पटना में रविवार सुबह AQI 135 से 164 के बीच दर्ज किया गया, जो खराब (Poor) श्रेणी में आता है। गया में यह स्तर 142 तक पहुंच गया। जबकि भागलपुर में स्थिति और भी गंभीर रही, यहां AQI 172 दर्ज किया गया, जो अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा में PM2.5 और PM10 सूक्ष्म कणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। धीमी हवाएं और ठंडी रातों के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के नजदीक जमा हो रहे हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है।

दिवाली से पहले ही बढ़ा प्रदूषण का खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो दिवाली की रात और उसके अगले दिन वायु गुणवत्ता में 5–10% की और गिरावट आ सकती है। पटाखों के धुएं, वाहनों की बढ़ती आवाजाही और ठंडी हवाओं की वजह से स्थिति और बिगड़ने का अंदेशा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के दौरान खुली हवा में लंबे समय तक न रहें, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन रोग से पीड़ित लोग।

शहरवर्तमान AQI स्तरश्रेणीप्रमुख प्रदूषक तत्वस्थिति
पटना135–164PoorPM2.5, PM10हवा में सूक्ष्म कण ज्यादा, प्रदूषण का असर बढ़ा
गया142PoorPM2.5वायु गुणवत्ता खराब, सुबह हल्की धुंध
भागलपुर172UnhealthyPM2.5, PM10सांस के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह
मुजफ्फरपुर131PoorPM2.5, PM10सांस और एलर्जी वाले लोगों के लिए खतरा
दरभंगा128PoorPM2.5त्योहार के बाद और गिरावट संभव
बिहारशरीफ118Moderate से Poor की सीमा परPM10अपेक्षाकृत बेहतर लेकिन सुबह का समय संवेदनशील

Published on:

20 Oct 2025 12:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / दिवाली से पहले बिहार की हवा हुई जहरीली, खराब श्रेणी में पहुंचा पटना, गया और भागलपुर का AQI

