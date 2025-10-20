‘शरद जी के ऋण से मुक्त हो सकते थे लालू जी…’ शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर भावुक हुए शिवानंद तिवारी

अपने पोस्ट में तिवारी ने अप्रत्यक्ष रूप से आरजेडी नेतृत्व पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने लिखा, “शरद जी के बेटे शांतनु को अगर महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया होता, तो शायद वो जीत नहीं पाते। लेकिन लालू जी शरद जी के प्रति अपने ऋण से मुक्त हो जाते।” उन्होंने बताया कि शरद यादव ने मधेपुरा को अपना राजनीतिक घर बना लिया था और वहां उन्होंने खुद की जमीन लेकर एक घर भी बनाया था। तिवारी ने लिखा, “शरद जी के परिवार की इच्छा थी कि उनके बेटे शांतनु को मधेपुरा से चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जब मैंने उनकी पत्नी रेखा जी से बात की, तो वह बेहद दुखी थीं।”