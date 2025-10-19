राबड़ी आवास के बाहर ‘हाई वोल्टेज’ ड्रामा! RJD नेता ने रोते-रोते फाड़ा कुर्ता, 2.70 करोड़ में टिकट बेचने का लगाया आरोप

बीते कुछ समय में अलग-अलग दलों में भी टिकट न मिलने पर नेताओं का गुस्सा सड़क पर दिखा है, कोई पार्टी ऑफिस के पास हंगामा कर रहा तो कोई सीएम आवास के बाहर, लेकिन इसी बीच अब कुर्ता फाड़ प्रदर्शन आ गया है। सोशल मीडिया पर इसके खूब मजे लिए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'नौटंकी बंद कीजिए हिम्मत और जनता आपके साथ है तो चुनाव निर्दलीय लड़े नाटक नहीं कीजिए।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इनको टिकट कटने से ज्यादा राजनीति के चक्कर में 2 बीघा जमीन बिक जाने का है।' इसी तरह और भी लोग मदन शाह के वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।