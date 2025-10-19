राबड़ी आवास के बाहर ‘हाई वोल्टेज’ ड्रामा! RJD नेता ने रोते-रोते फाड़ा कुर्ता, 2.70 करोड़ में टिकट बेचने का लगाया आरोप

राबड़ी आवास के बाहर मदन शाह
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी आवास, 10 सर्कुलर रोड के बाहर रविवार को एक भयंकर ड्रामा देखने को मिला। जहां राष्ट्रीय जनता दल के एक पुराने कार्यकर्ता और मधुबन विधानसभा (पूर्वी चंपारण) से राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह फूट-फूटकर रो रहे थे और अपना कुर्ता भी फाड़ लिया।
दरअसल, टिकट न मिलने से नाराज मदन शाह ने अपनी नाराजगी और पीड़ा व्यक्त करने के लिए यह बेहद नाटकीय तरीका अपनाया। उन्होंने राबड़ी आवास के बाहर सबके सामने अपना कुर्ता फाड़ डाला और बीच सड़क पर लेटकर फूट-फूटकर रोने लगे। उनका रोना और सड़कों पर लोटना सोशल मीडिया और मीडिया कैमरों में तेज़ी से वायरल हो गया।
रोते-बिलखते मदन शाह ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि वह साल 1990 से राजद से जुड़े हैं और पार्टी के लिए लगातार मेहनत करते रहे हैं। 2020 के पिछले चुनाव में वह मधुबन सीट से मात्र 2,000 वोटों के अंतर से हार गए थे, जिसके बाद उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार लालू प्रसाद यादव अपना वादा निभाएंगे और उन्हें टिकट देंगे।
मदन शाह ने प्रदर्शन के दौरान राजद के एक वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय यादव पर सीधा और बेहद गंभीर आरोप लगाया। मदन शाह ने आरोप लगाते हुए कहा, "मुझे कहा गया कि दो करोड़ 70 लाख रुपये लाकर के दो, तब टिकट मिलेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे दो बेटे-बेटियां हैं, मैं बर्बाद हो गया।"
मदन शाह ने दुख जताते हुए कहा कि पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि नए और बाहरी नेताओं को पैसों के दम पर प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने संजय यादव पर टिकट की दलाली करने और लाखों रुपये लेकर उनका हक किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने का आरोप लगाया।
बीते कुछ समय में अलग-अलग दलों में भी टिकट न मिलने पर नेताओं का गुस्सा सड़क पर दिखा है, कोई पार्टी ऑफिस के पास हंगामा कर रहा तो कोई सीएम आवास के बाहर, लेकिन इसी बीच अब कुर्ता फाड़ प्रदर्शन आ गया है। सोशल मीडिया पर इसके खूब मजे लिए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'नौटंकी बंद कीजिए हिम्मत और जनता आपके साथ है तो चुनाव निर्दलीय लड़े नाटक नहीं कीजिए।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इनको टिकट कटने से ज्यादा राजनीति के चक्कर में 2 बीघा जमीन बिक जाने का है।' इसी तरह और भी लोग मदन शाह के वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
