बिहार में नेतृत्व बदलाव पर दिल्ली में मंथन, अमित शाह और BJP अध्यक्ष के बीच एक घंटे तक चली बैठक

सूत्रों का कहना है कि बैठक में बिहार में नई सरकार की स्थिरता, गठबंधन के समीकरण, संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी तैयारियों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले नितिन नवीन ने बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी इस विषय पर लंबी बातचीत की थी। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन और विनोद तावड़े दिल्ली और पटना के बीच समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।