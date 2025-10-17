Patrika LogoSwitch to English

पटना

नीतीश-शाह के बीच 15 मिनट की मीटिंग में क्या डील हुई? चुनाव प्रचार से पहले सीएम आवास पहुंचे गृह मंत्री

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने सीएम आवास पहुंचे। जहां बंद कमरे मविन 15 मिनट तक बैठक चली। इस बैठक में भाजपा के कई और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 17, 2025

सीएम आवास पर नीतीश कुमार और अमित शाह सहित मौजूद अन्य नेता

सीएम आवास पर नीतीश कुमार और अमित शाह सहित मौजूद अन्य नेता

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार की सुबह राज्य की राजनीति में बड़ा हलचल उस वक्त मच गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच गए। जहां करीब 15 मिनट तक मीटिंग चली। इस मुलाकात ने बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है कि आखिर 15 मिनट चली इस बंद कमरे की मीटिंग में क्या बात हुई?

15 मिनट की मुलाकात से NDA कैंप में हलचल

सुबह करीब 8:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे। करीब 15 मिनट तक अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच गुप्त मीटिंग चली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और संयुक्त प्रचार कार्यक्रम पर चर्चा हुई। मुलाकात खत्म होते ही अमित शाह चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीधे छपरा जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए, जहां वे एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।

चुनावी रणनीति पर गहन मंथन

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एनडीए के सीट शेयरिंग, प्रचार अभियान की रूपरेखा और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही अटकलों पर भी चर्चा हुई। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शाह ने पार्टी नेताओं को संदेश दिया है कि “नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, सिर्फ भाजपा ही नहीं पूरे बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह जीत के बाद विधायक दल तय करेगा।” इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

क्या नीतीश दोबारा सीएम बनेंगे?

बीजेपी के भीतर भी कई नेता यह मानते हैं कि चुनाव के बाद सत्ता समीकरण में बदलाव संभव है। हालांकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और एनडीए के अन्य घटक दलों ने की बार ने यह साफ कहा है कि “एनडीए पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है।” वहीं इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का कहना है कि नीतीश कुमार अब दुबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

संबंधित विषय:

अमित शाह

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

नीतीश कुमार

Published on:

17 Oct 2025 12:45 pm

Hindi News / Bihar / Patna / नीतीश-शाह के बीच 15 मिनट की मीटिंग में क्या डील हुई? चुनाव प्रचार से पहले सीएम आवास पहुंचे गृह मंत्री

