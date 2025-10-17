नीतीश-शाह के बीच 15 मिनट की मीटिंग में क्या डील हुई? चुनाव प्रचार से पहले सीएम आवास पहुंचे गृह मंत्री

सुबह करीब 8:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे। करीब 15 मिनट तक अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच गुप्त मीटिंग चली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और संयुक्त प्रचार कार्यक्रम पर चर्चा हुई। मुलाकात खत्म होते ही अमित शाह चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीधे छपरा जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए, जहां वे एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।