Bihar Elections:अमित शाह पूर्णिया में करेंगे रोड शो, योगी की रक्सौल में रैली, चिराग का दावा NDA जीतेगा

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि रुझानों से स्पष्ट है कि 14 तारीख के बाद एक बार फिर से बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है। हम लोग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले चरण का मतदान संपंन्न हुआ है। इससे हमारा विश्वास और बढ़ गया है। इस बार NDA ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। चिराग ने आगे कहा कि बिखरा हुआ महागठबंधन, झूठे वादों को लेकर जिस तरह से जनता के बीच गया और कहा कि हर परिवार को सरकारी रोजगार दे देंगे, बिहार की जनता ज्यादा समझदार है।