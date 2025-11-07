Bihar Elections:अमित शाह पूर्णिया में करेंगे रोड शो, योगी की रक्सौल में रैली, चिराग का दावा NDA जीतेगा

अमित शाह ने रैली को संबोधित किया (Photo-X BJP)
Bihar Assembly elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बंपर वोटिंग हुई है। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% वोटिंग हुई। पटना जिले में सबसे कम 58.40% वोटिंग हुई। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 70.96 फीसदी वोट पड़े हैं। वोटिंग परसेंट बढ़ने से महागठबंधन और NDA के नेता अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं, दूसरे चरण के चुनाव के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज पूर्णिया में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रक्सौल में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि रुझानों से स्पष्ट है कि 14 तारीख के बाद एक बार फिर से बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है। हम लोग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले चरण का मतदान संपंन्न हुआ है। इससे हमारा विश्वास और बढ़ गया है। इस बार NDA ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। चिराग ने आगे कहा कि बिखरा हुआ महागठबंधन, झूठे वादों को लेकर जिस तरह से जनता के बीच गया और कहा कि हर परिवार को सरकारी रोजगार दे देंगे, बिहार की जनता ज्यादा समझदार है।
पहले फेज की वोटिंग के बाद गुरुवार को डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 130 सीटों में से 100 सीटें जीत रहे हैं। 2010 के चुनाव में जिस तरह से लालू परिवार से कोई चुनाव नहीं जीत पाया था। वैसे ही इस बार के चुनाव में भी उनके परिवार से कोई जीतकर नहीं आ पाएगा। दूसरे फेज में भी इसी तरह से वोटिंग कीजिए और NDA को विजयी बनाइए।
केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन के पक्ष में मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए के शासन में महिलाओं को सशक्त होते देखा है। हमारी सरकार ने महिलाओं को मुख्यधारा में लाने, रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। हम इन पहलों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैं बिहार के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे बढ़-चढ़कर मतदान करें।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एनडीए की एकजुटता और नेतृत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “एनडीए के पांचों पांडव कौरवों पर भारी पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव, चिराग पासवान का युवा जोश और उपेंद्र कुशवाहा का अनुभव एनडीए को मजबूत बनाएगा। बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि माता और बहनों ने मतदान किया। यह इस बात का संकेत है कि जनता ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए वोट दिया। जनता ने महागठबंधन को रिजेक्ट कर दिया है, और जब जनता रिजेक्ट करती है तो ये लोग रिएक्ट करते हैं।” उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले से ही वोट चोरी का बहाना बना रहे हैं और हार की भूमिका तैयार कर रहे हैं।
