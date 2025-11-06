’21वीं सदी का नशा है Reels,’ पीएम मोदी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। वहीं दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी के सस्ता डाटा वाले बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है।