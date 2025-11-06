Patrika LogoSwitch to English

क्या लालू चाचा, क्या राहुल मखाना बोर्ड बनवा सकते हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने मधुबनी की रैली में जनता से पूछा और खुद ही दिया ये जवाब

Amit Shah Rally: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी में कहा- अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में घुसपैठिया बोर्ड बनाया जाएगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 06, 2025

अमित शाह ने लालू-राहुल पर साधा निशाना

अमित शाह ने लालू-राहुल पर साधा निशाना (Photo-IANS)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा- पीएम मोदी ने मखाना बोर्ड की स्थापना का काम किया, क्या लालू चाचा मखाना बोर्ड बना सकते हैं? क्या राहुल ऐसा कर सकते हैं? अगर वे सत्ता में आए तो 'घुसपैठिया बोर्ड' बनाया जाएगा। 

‘NDA घुसपैठियों को बाहर निकालने का करेगी काम’

सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- लालू और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियों का स्वागत है। उनकी रक्षा के लिए लालू के बेटे और राहुल यात्रा पर निकलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, लालू और राहुल ध्यान से सुन लो भाजपा और एनडीए सरकार न केवल बिहार से, बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेगी।

‘पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया’

उन्होंने कहा- कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे, बम विस्फोट करते थे और चले जाते थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। इसके बजाय, उन्हें बिरयानी खिलाई जाती थी। अभी हाल ही में, पहलगाम में हमारे लोग मारे गए। पीएम मोदी ने केवल 20 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया।

‘अब गोले से दिया जाएगा जवाब’

इस दौरान अमित शाह ने कहा- अब, अगर आतंकवादी गोलियां चलाते हैं, तो उन्हें गोले से जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी मिथिला में एक रक्षा गलियारा बनाने जा रहे हैं। अब, पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे मिथिला क्षेत्र में बनेगा।

‘NDA की बनेगी सरकार’

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने दावा किया कि 14 नवंबर को महागठबंधन का सफाया हो जाएगा और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन याद रखना, अगर गलती से कमल या तीर के अलावा कोई और बटन दबा दिया, तो 'जंगलराज' वापस आ जाएगा, बस नए वेश और नए कपड़ों में। 

राम मंदिर का किया जिक्र

इस दौरान अमित शाह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 500 साल से भी पहले बाबर ने भगवान राम का मंदिर तोड़ा था, पहले मुगलों ने इसके पुनर्निर्माण को रोकने की कोशिश की, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस ने, और बाद में लालू प्रसाद यादव ने भी इसमें अड़ंगा डाला।

06 Nov 2025 05:56 pm

