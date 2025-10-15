JDU Candidate List: जेडीयू की पहली लिस्ट में 3 बाहुबली उम्मीदवार, जानिए किसके पास कितनी संपत्ति और ताकत

JDU Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब चरम पर है। इसी बीच जनता दल (यूनाईटेड) ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। जदयू की पहली लिस्ट में 57 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसमें मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कुचायकोट से अमरेन्द्र कुमार पांडे को भी टिकट दिया गया है। ये तीनों नेता न केवल अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार रखते हैं, बल्कि विवाद और संपत्ति के मामले में भी सुर्खियों में बने रहते हैं।