JDU Candidate List: जदयू की पहली लिस्ट में श्याम रजक-कौशल किशोर समेत 57 को टिकट, देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

JDU Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से के लिए जनता दल (यूनाइटेड) ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद पार्टी ने बुधवार को पहले चरण के लिए 57 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है, जिससे पार्टी के अंदर नई ऊर्जा का संदेश देने की कोशिश दिख रही है। पार्टी के प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह ने यह सूची जारी की, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इस बार का लक्ष्य 2010 का रिकॉर्ड तोड़ बहुमत है।