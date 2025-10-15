Patrika LogoSwitch to English

पटना

JDU Candidate List: जदयू की पहली लिस्ट में श्याम रजक-कौशल किशोर समेत 57 को टिकट, देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

JDU Candidate List: जदयू ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में अनंत सिंह, श्याम रजक और कौशल किशोर जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में और कौन कौन से नाम हैं। देखें पूरी लिस्ट...

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 15, 2025

Nitish Kumar

Nitish Kumar(Image: X-Nitish Kumar)

JDU Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से के लिए जनता दल (यूनाइटेड) ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद पार्टी ने बुधवार को पहले चरण के लिए 57 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है, जिससे पार्टी के अंदर नई ऊर्जा का संदेश देने की कोशिश दिख रही है। पार्टी के प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह ने यह सूची जारी की, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इस बार का लक्ष्य 2010 का रिकॉर्ड तोड़ बहुमत है।

संजय झा बोले - एनडीए एकजुट

लिस्ट जारी होने के पहले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, “पूरा एनडीए हर लिहाज से एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वीकृति के बिना पार्टी में कोई निर्णय नहीं होता। इस चुनाव में दीवार की लिखावट साफ है कि एनडीए को इस बार 2010 से भी बड़ा बहुमत मिलेगा।” उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान बिहार के विकास और युवाओं को रोजगार देने पर है।

नीतीश कुमार का प्रचार कल से शुरू

संजय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में वे सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में सभाएँ करेंगे। संजय झा ने कहा, “बिहार के लोग एनडीए की डबल इंजन सरकार का फायदा देख रहे हैं और अब वे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते।

किसे कहां से मिला टिकट

  • (1) आलमनगर – नरेंद्र नारायण यादव
  • (2) बिहारीगंज – निरंजन कुमार मेहता
  • (3) सिंहेश्वर (अ.जा.) – रमेश ऋषिदेव
  • (4) मधेपुरा – कविता साहा
  • (5) सोनबरसा (अ.जा.) – रत्नेश सादा
  • (6) महिषी – गुंजेश्वर साह
  • (7) कुशेश्वरस्थान (अ.जा.) – अतिरेक कुमार
  • (8) बेनीपुर – विनय कुमार चौधरी
  • (9) दरभंगा ग्रामीण – ईश्वर मंडल
  • (10) बहादुरपुर – मदन सहनी
  • (11) गायघाट – कोमल सिंह
  • (12) मीनापुर – अजय कुशवाहा
  • (13) सकरा (अं.जा.) – आदित्य कुमार
  • (14) काँटी – अजीत कुमार
  • (15) कुचायकोट – अमरेन्द्र कुमार पांडेय
  • (16) भोरे (अ.जा.) – सुनील कुमार
  • (17) हथुआ – रामसेवक सिंह
  • (18) बरौली – मंजीत सिंह
  • (19) जीरादेई – भीषम कुशवाहा
  • (20) रघुनाथपुर – विकास कुमार सिंह (जीशु सिंह)
  • (21) बड़हरिया – इन्द्रदेव पटेल
  • (22) महाराजगंज – हेम नारायण साह
  • (23) एकमा – धुमल सिंह
  • (24) माँझी – रणधीर सिंह
  • (25) परसा – छोटे लाल राय
  • (26) वैशाली – सिद्धार्थ पटेल
  • (27) राजापाकर (अ.जा.) – महेन्द्र राम
  • (28) महनार – उमेश सिंह कुशवाहा
  • (29) कल्याणपुर (अ.जा.) – महेश्वर हजारी
  • (30) वारिसनगर – डॉ. मांजरीक मृणाल
  • (31) समस्तीपुर – अश्वमेघ देवी
  • (32) मोरवा – विद्यासागर सिंह निषाद
  • (33) सरायरंजन – विजय कुमार चौधरी
  • (34) विभूतिपुर – रवीना कुशवाहा
  • (35) हसनपुर – राज कुमार राय
  • (36) चेरिया बरियारपुर – अभिषेक कुमार
  • (37) मटिहानी – राजकुमार सिंह
  • (38) अलौली (अ.जा.) – रामचंद्र सदा
  • (39) खगड़िया – बब्लू मंडल
  • (40) बेलदौर – पन्ना लाल पटेल
  • (41) जमालपुर – नचिकेता मंडल
  • (42) सूर्यगढ़ा – रामानन्द मंडल
  • (43) शेखपुरा – रणधीर कुमार सोनी
  • (44) बरबीघा – डॉ. कुमार पुष्पंजय
  • (45) अस्थावाँ – जितेन्द्र कुमार
  • (46) राजगीर (अ.जा.) – कौशल किशोर
  • (47) इस्लामपुर – रूहेल रंजन
  • (48) हिलसा – कृष्ण मुरारी शरण (प्रेम मुखिया)
  • (49) नालन्दा – श्रवण कुमार
  • (50) हरनौत – हरिनारायण सिंह
  • (51) मोकामा – अनंत सिंह
  • (52) फुलवारी (अ.जा.) – श्याम रजक
  • (53) मसौढ़ी (अ.जा.) – अरूण मांझी
  • (54) संदेश – राधा चरण साह
  • (55) जगदीशपुर – भगवान सिंह कुशवाहा
  • (56) डुमराँव – राहुल सिंह
  • (57) राजपुर (अ.जा.) – संतोष कुमार निराला

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

15 Oct 2025 12:43 pm

Published on:

15 Oct 2025 12:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / JDU Candidate List: जदयू की पहली लिस्ट में श्याम रजक-कौशल किशोर समेत 57 को टिकट, देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

