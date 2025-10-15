JDU Candidate List: जदयू की पहली लिस्ट में श्याम रजक-कौशल किशोर समेत 57 को टिकट, देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

Nitish Kumar(Image: X-Nitish Kumar)
JDU Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से के लिए जनता दल (यूनाइटेड) ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद पार्टी ने बुधवार को पहले चरण के लिए 57 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है, जिससे पार्टी के अंदर नई ऊर्जा का संदेश देने की कोशिश दिख रही है। पार्टी के प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह ने यह सूची जारी की, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इस बार का लक्ष्य 2010 का रिकॉर्ड तोड़ बहुमत है।
लिस्ट जारी होने के पहले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, “पूरा एनडीए हर लिहाज से एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वीकृति के बिना पार्टी में कोई निर्णय नहीं होता। इस चुनाव में दीवार की लिखावट साफ है कि एनडीए को इस बार 2010 से भी बड़ा बहुमत मिलेगा।” उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान बिहार के विकास और युवाओं को रोजगार देने पर है।
संजय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में वे सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में सभाएँ करेंगे। संजय झा ने कहा, “बिहार के लोग एनडीए की डबल इंजन सरकार का फायदा देख रहे हैं और अब वे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते।
