Bihar Weather: बिहार में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट शुरू, जानें कब से बढ़ेगी ठिठुरन

Bihar Weather: बिहार में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार ला नीना के प्रभाव से इस साल तापमान सामान्य से कम रहेगा। जानिए बिहार में कब से ठंड का असर बढ़ेगा और कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 15, 2025

WINTER

WINTER (फोटो सोर्स- ANI)

Bihar Weather: बिहार में अक्टूबर का महीना खत्म भी नहीं हुआ और ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सुबह-शाम की हवा में अब हल्की ठंडक साफ महसूस की जा सकती है। राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई जिलों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दिन की धूप में अब वो तपिश नहीं रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सर्दी न केवल जल्दी आएगी, बल्कि लंबी और हाड़ कंपाने वाली भी रहने वाली है।

नवंबर से सर्दी की शुरुआत

भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, इस साल ला नीना के प्रभाव के कारण उत्तर भारत में तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। इसका असर बिहार में भी साफ दिखेगा। दरअसल ला नीना प्रशांत महासागर के तापमान में गिरावट से जुड़ी एक मौसमीय प्रक्रिया है, जो सर्द हवाओं को तेज और लंबा बनाती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, नवंबर के मध्य से ही बिहार में सर्दी की शुरुआत हो जाएगी और दिसंबर-जनवरी में प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठिठुरन देखने को मिलेगी।

तापमान में गिरावट शुरू

राज्य के विभिन्न शहरों में अभी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। मंगलवार को पटना में न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भागलपुर और गया जैसे जिलों में यह 21 से 22 डिग्री के बीच रहा। वहीं वाल्मीकिनगर में तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में रात का तापमान और 2-3 डिग्री तक गिर सकता है।

अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के मुताबिक, अगले एक हफ्ते तक बिहार में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। दिन में हल्की धूप और रात में सर्द हवाएं लोगों को ठंडक का एहसास दिलाएंगी। गया और मुजफ्फरपुर में सुबह हल्का कोहरा और ओस की बूंदें दिखने लगी हैं।

इस बार लंबी चलेगी सर्दी

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल ठंड सामान्य से करीब 15-20 दिन ज्यादा चलेगी। यानि फरवरी के अंत तक भी सर्दी का असर महसूस हो सकता है। जनवरी में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है, जबकि गया और भागलपुर में यह इससे भी नीचे जा सकता है।

Bihar news

मौसम समाचार

Updated on:

15 Oct 2025 10:33 am

Published on:

15 Oct 2025 10:32 am

