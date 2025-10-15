Bihar Weather: बिहार में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट शुरू, जानें कब से बढ़ेगी ठिठुरन

Bihar Weather: बिहार में अक्टूबर का महीना खत्म भी नहीं हुआ और ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सुबह-शाम की हवा में अब हल्की ठंडक साफ महसूस की जा सकती है। राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई जिलों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दिन की धूप में अब वो तपिश नहीं रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सर्दी न केवल जल्दी आएगी, बल्कि लंबी और हाड़ कंपाने वाली भी रहने वाली है।