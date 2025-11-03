बेऊर की कोठरी में 77 दिन बाद फिर पहुंचे अनंत सिंह, जानिए कैसी बीती रात, क्या खाया और किससे मिले

शनिवार को आधी रात के समय पटना पुलिस की टीम करगिल मार्केट स्थित अनंत सिंह के आवास पर पहुंची। टीम की अगुवाई खुद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कर रहे थे। उस समय अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ बैठे थे। पुलिस ने जब कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, “जी चलित ही… लाओ रे, कपड़वा दे।” कपड़ा पहनने के बाद उन्होंने बिना किसी विरोध के गिरफ्तारी दी। उनके समर्थक लगातार नारे लगा रहे थे, लेकिन अनंत सिंह पूरे समय शांत बने रहे। पुलिस उन्हें लेकर थाने पहुंची, जहां रातभर उनसे पूछताछ होती रही। सुबह होते ही उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया।