1995 में 105 वोट, 2010 में 598… और 2025 में मौत, कैसा रहा मोकामा के बाहुबली दुलारचंद यादव का सियासी सफर?

90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के केंद्र में थे, तभी मोकामा-बाढ़ टाल क्षेत्र में दुलारचंद यादव का रुतबा तेजी से बढ़ रहा था। उनकी घुमावदार मूंछें और कड़क आवाज़ से इलाके में उनकी पहचान बन चुकी थी। कहा जाता है कि लालू यादव के दौर में दुलारचंद का नाम प्रशासनिक हलकों में भी असरदार था। हालांकि, वे लालू के करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्हें पार्टी से कभी टिकट नहीं मिला। जनता दल के भीतर जॉर्ज फर्नांडीस और शरद यादव जैसे नेताओं का विरोध इसकी वजह बना। दोनों राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ थे और दुलारचंद की छवि बाहुबली की थी। लालू यादव ने अपने ‘पिछड़ावाद’ के एजेंडे में उनका इस्तेमाल तो किया, लेकिन पार्टी में उन्हें जगह देने से हमेशा कतराते रहे।