मोकामा में फिर हिंसक झड़प! दुलारचंद यादव की शवयात्रा में बवाल, सूरजभान सिंह पर फेंके गए पत्थर

गौरतलब है कि गुरुवार (30 अक्टूबर) को मोकामा में हुई हिंसा में आरजेडी नेता और जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव (76) की मौत हो गई थी। वे जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल थे, जब दो गुटों में भिड़ंत हो गई। घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और इलाके में रातभर तनाव बना रहा। शुक्रवार सुबह जब शवयात्रा निकली, तो पंडारक बाजार बंद रहा और लोगों ने ‘अनंत सिंह को फांसी दो’ के नारे लगाए।