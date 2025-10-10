बिहार के इस बाहुबली को नहीं मिली राबड़ी आवास में एंट्री, टिकट की दावेदारी पर RJD ने लगाया ब्रेक

सूत्रों के मुताबिक, अशोक महतो टिकट की दावेदारी और विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका को लेकर तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राबड़ी आवास का रुख किया, लेकिन गार्ड ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अशोक महतो वापस लौट गए। इस घटना से साफ संकेत मिलता है कि महागठबंधन में टिकट वितरण और सीट बंटवारे को लेकर कुछ असंतोष और असमंजस है।