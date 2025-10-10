Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का पहला केस दर्ज, 4-4 हजार रुपए बांटने के लिए पप्पू यादव पर FIR

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटते हुए उनका एक वीडियो सामने आने के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 10, 2025

पैसे बांटते पप्पू यादव

रुपये बांटते पप्पू यादव (फोटो-वायरल वीडियो)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके साथ ही इसके उल्लंघन का पहला मामला भी सामने आया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन पर वैशाली जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों को चार-चार हजार रुपये बांटने का आरोप है और अब उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

गुरुवार की शाम पप्पू यादव वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के गणियारी गांव पहुंचे थे। यह इलाका गंगा नदी के लगातार कटाव से बुरी तरह प्रभावित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब 150 से 200 परिवारों के घर कटाव में बह गए हैं। सांसद पप्पू यादव ने मौके पर पहुंचकर करीब 80 पीड़ित परिवारों को 4-4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी।

पप्पू यादव ने कहा, 'मैं राजनीति नहीं, इंसानियत निभाने आया हूं। जब तक ये लोग सुरक्षित नहीं होंगे, मैं साथ रहूंगा।' लेकिन, इसी मदद ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे ग्रामीणों के बीच खुलेआम नकद पैसे बांटते नजर आए। इसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

एफआईआर में क्या है?

चुनाव आयोग के निर्देश पर सहदेई के सर्किल ऑफिसर (सीओ) की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि सांसद ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से नकद राशि बांटी, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। यह विधानसभा चुनाव 2025 का पहला मामला है जिसमें किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं?

आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार नकद पैसे, उपहार या आर्थिक सहायता नहीं दे सकता। क्योंकि इसे मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास माना जाता है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट सौंपी जाए।

पप्पू यादव का जवाब

FIR के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से कहा, 'अगर किसी गरीब को भूख या कटाव से बचाने के लिए मदद देना अपराध है, तो मैं ये अपराध बार-बार करूंगा। ये राजनीति नहीं, इंसानियत है।' उन्होंने आगे कहा कि वो चुनाव से पहले या बाद में हमेशा गरीबों और बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे।

प्रशासन की जांच शुरू

महनार के एसडीओ नीरज कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो और गवाहों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर यह साबित होता है कि रुपए बांटे गए थे, तो यह स्पष्ट रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है।

ये भी पढ़ें

जनसुराज ने ट्रांसजेंडर से लेकर एक्टर तक को बनाया उम्मीदवार, पटना की इस सीट से ‘महागुरु’ को भी दिया टिकट
पटना
jan suraj candidate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

वायरल वीडियो

Updated on:

10 Oct 2025 09:59 am

Published on:

10 Oct 2025 09:58 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का पहला केस दर्ज, 4-4 हजार रुपए बांटने के लिए पप्पू यादव पर FIR

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Bihar Weather: मॉनसून की विदाई से पहले कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, गुलाबी ठंड ने दी दस्तक

पटना

इस देश में अब बुर्का पहनने पर लग सकता है जुर्माना, मस्जिदों पर भी कसी जाएगी नकेल

विदेश

बिहार विधानसभा चुनाव: कर्पूरी ठाकुर की पोती और आरसीपी सिंह की बेटी पर प्रशांत ने जताया भरोसा, जानें PK का क्या है प्लान

prashant kishor
पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: जन सुराज की पहली लिस्ट जारी होते पार्टी में क्यों शुरू हो गया विरोध, जानें पीके ने क्या कहा ?

प्रशांत किशोर
पटना

Bihar Election 2025: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, लक्ष्मेश्वर राय ने राजद का थामा दामन

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.