अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज, अब बेऊर जेल से कैसे निकलेंगे बाहुबली?

75 वर्षीय दुलारचंद यादव की हत्या का मामला बिहार की राजनीति में लगातार सुर्खियों में है। दुलारचंद यादव जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पियूष प्रियदर्शी के समर्थक थे। जिनकी मौत चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में हो गई थी। इस घटना के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया था और विपक्ष ने इसे साफ तौर पर चुनावी हिंसा बताया था। पुलिस जांच में अनंत सिंह का नाम सामने आया और उसी रात उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अनंत सिंह के साथ मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी पकड़ा था। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और तभी से वह बेऊर जेल में हैं।