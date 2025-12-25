साली से दूसरी शादी करने पर भड़के ससुराल वाले, मामा के बदले भांजे को गंगा में डुबाकर मारा

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)
बिहार के भागलपुर में एक युवक ने पहली पत्नी के रहते अपनी छोटी साली से शादी कर ली। इससे नाराज परिवार वालों ने युवक प्रदीप पासवान के भांजे राकेश को मंगलवार को गंगा में डुबाकर मार डाला। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ की मदद से बुधवार को शव को बाहर निकाला।
पुलिस के मुताबिक, मृतक राकेश उर्फ अभिषेक पासवान (23) अपने मामा प्रदीप पासवान के साथ भागलपुर के नया टोला में रहता था। प्रदीप ने पहली पत्नी के रहते छोटी साली से शादी कर ली थी। इससे नाराज ससुराल वालों ने प्रदीप के खिलाफ थाने में एफआईआर करवाई थी, पुलिस ने इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। राकेश ने ही प्रदीप की जमानत कराकर जेल से बाहर निकलवाने में मदद किया था। पुलिस कह रही है कि शायद इसकी वजह से ससुराल वाले उससे नाराज थे, इसलिए घटना को अंजाम दिया।
मृतक राकेश के मामा प्रदीप पासवान ने बताया कि राकेश कोर्ट कैंपस में काम करता था। मंगलवार को मोहल्ले के संजय पासवान की मौत हुई, उसके अंतिम संस्कार के बहाने बीरु, नंदू, पंकज, चिक्कू, मुकेश और मानिक पासवान राकेश को घाट पर ले गए। प्रदीप के मुताबिक, वहां उसे नशा करवाकर मारपीट की, फिर साजिश कर गंगा में डुबाकर मार डाला। इसकी सूचना मिलने पर मैं गंगा घाट पहुंचा था, लेकिन तब तक सभी वहां से भाग गए थे। प्रदीप का कहना है कि एक साल पहले दूसरी शादी की थी, इसी दुश्मनी में रिश्तेदार ने भांजे की हत्या कर दी। कुछ दिन से राकेश कोर्ट का काम छोड़ दिया था।
