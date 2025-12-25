25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

साली से दूसरी शादी करने पर भड़के ससुराल वाले, मामा के बदले भांजे को गंगा में डुबाकर मारा

भागलपुर में एक युवक के साली से शादी करने से नाराज ससुराल वालों ने युवक के भांजे को गंगा में डुबाकर मार डाला।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 25, 2025

Crime News

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)

बिहार के भागलपुर में एक युवक ने पहली पत्नी के रहते अपनी छोटी साली से शादी कर ली। इससे नाराज परिवार वालों ने युवक प्रदीप पासवान के भांजे राकेश को मंगलवार को गंगा में डुबाकर मार डाला। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ की मदद से बुधवार को शव को बाहर निकाला।

क्या है मामला

पुलिस के मुताबिक, मृतक राकेश उर्फ अभिषेक पासवान (23) अपने मामा प्रदीप पासवान के साथ भागलपुर के नया टोला में रहता था। प्रदीप ने पहली पत्नी के रहते छोटी साली से शादी कर ली थी। इससे नाराज ससुराल वालों ने प्रदीप के खिलाफ थाने में एफआईआर करवाई थी, पुलिस ने इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। राकेश ने ही प्रदीप की जमानत कराकर जेल से बाहर निकलवाने में मदद किया था। पुलिस कह रही है कि शायद इसकी वजह से ससुराल वाले उससे नाराज थे, इसलिए घटना को अंजाम दिया।

भांजे को डुबाकर मार डाला

मृतक राकेश के मामा प्रदीप पासवान ने बताया कि राकेश कोर्ट कैंपस में काम करता था। मंगलवार को मोहल्ले के संजय पासवान की मौत हुई, उसके अंतिम संस्कार के बहाने बीरु, नंदू, पंकज, चिक्कू, मुकेश और मानिक पासवान राकेश को घाट पर ले गए। प्रदीप के मुताबिक, वहां उसे नशा करवाकर मारपीट की, फिर साजिश कर गंगा में डुबाकर मार डाला। इसकी सूचना मिलने पर मैं गंगा घाट पहुंचा था, लेकिन तब तक सभी वहां से भाग गए थे। प्रदीप का कहना है कि एक साल पहले दूसरी शादी की थी, इसी दुश्मनी में रिश्तेदार ने भांजे की हत्या कर दी। कुछ दिन से राकेश कोर्ट का काम छोड़ दिया था।

ये भी पढ़ें

शराब के लिए पैसे कम पड़े तो जंगली खरगोश बताकर खिलाया कुत्ते का मांस, 1000 रुपये में बेचा 1 KG
पटना
stray dogs सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला (प्रतीकात्मक तस्वीर- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

25 Dec 2025 11:06 am

Published on:

25 Dec 2025 11:01 am

Hindi News / Bihar / Patna / साली से दूसरी शादी करने पर भड़के ससुराल वाले, मामा के बदले भांजे को गंगा में डुबाकर मारा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.