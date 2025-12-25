साली से दूसरी शादी करने पर भड़के ससुराल वाले, मामा के बदले भांजे को गंगा में डुबाकर मारा

मृतक राकेश के मामा प्रदीप पासवान ने बताया कि राकेश कोर्ट कैंपस में काम करता था। मंगलवार को मोहल्ले के संजय पासवान की मौत हुई, उसके अंतिम संस्कार के बहाने बीरु, नंदू, पंकज, चिक्कू, मुकेश और मानिक पासवान राकेश को घाट पर ले गए। प्रदीप के मुताबिक, वहां उसे नशा करवाकर मारपीट की, फिर साजिश कर गंगा में डुबाकर मार डाला। इसकी सूचना मिलने पर मैं गंगा घाट पहुंचा था, लेकिन तब तक सभी वहां से भाग गए थे। प्रदीप का कहना है कि एक साल पहले दूसरी शादी की थी, इसी दुश्मनी में रिश्तेदार ने भांजे की हत्या कर दी। कुछ दिन से राकेश कोर्ट का काम छोड़ दिया था।