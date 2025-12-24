शराब के लिए पैसे कम पड़े तो जंगली खरगोश बताकर खिलाया कुत्ते का मांस, 1000 रुपये में बेचा 1 KG

मंगरु सहनी ने बताया कि शराब के लिए पैसे कम थे, इसलिए गांव के कुत्ते को पकड़कर टुकड़ों में काटा और जंगली खरगोश का मांस कहकर बेच दिया। गांववालों का कहना है कि पहले लगा मंगरू नशे में बोल रहा है, लेकिन बाद में पता चला सच में कुत्ते का मांस बेचा था। गांव के बाहरी इलाके में कुत्ते का सिर और हड्डियां मिलीं। इसके बाद यकीन हो गया कि मंगरु ने गलत किया है। गरहिया पुलिस कहती है कि कुत्ते का मांस खिलाने का मामला सामने आया है, जांच हो रही है। मंगरु सहनी मामले के बाद से फरार है।