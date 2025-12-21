पटना में एसिड अटैक: बाइक सवार युवक ने ब्यूटी पार्लर संचालिका पर फेंका तेजाब; नाले में धकेल भागे बदमाश

महिला के विरोध करने पर कहासुनी कर रहे दोनों युवक आक्रोशित हो गए और दोनों में से एक युवक ने महिला के चेहरे पर एक शीशी से तरल पदार्थ उड़ेल दिया। इसके बाद दोनों युवक ने महिला को पास के नाले में धकेल कर फरार हो गये। दोनों युवक के वहां से चले जाने पर आस पास के लोगों ने महिला को नाले से बाहर निकाल और तत्काल ही नाजरेथ अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद पीड़ित महिला को पीएमसीएच रेफर कर दिया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक शीशी भी बरामद की है। घटना को किस कारण अंजाम दिया है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। मोकामा पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।