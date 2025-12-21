पटना में एसिड अटैक: बाइक सवार युवक ने ब्यूटी पार्लर संचालिका पर फेंका तेजाब; नाले में धकेल भागे बदमाश

representative picture (patrika)
पटना से सटे मोकामा में रविवार की शाम एसिड अटैक का एक मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ब्यूटी पार्लर की संचालिका अपनी दुकान बंद कर घर लौट रही थी, इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया, इसके बाद उन दोनों युवकों ने महिला को समीप के नाले में धकेल दिया। इस घटना में महिला के चेहरे का एक भाग झुलस गया। पुलिस के अनुसार दोनों युवक महिला के पूर्व परिचित बताए जा रहे हैं।
इस घटना के संबंध में मोकामा पुलिस का कहना है कि रविवार की देर शाम ब्यूटी पार्लर संचालिका 37 वर्षीय पीड़िता अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान बंद कर घर लौट रही थीं। पीड़ित महिला के साथ उसके दो-तीन अन्य महिलाएं भी थी।वे स्टेशन रोड में काली मन्दिर के समीप पहुंचे ही थी कि एक बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे और पीड़ित महिला से किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।
महिला के विरोध करने पर कहासुनी कर रहे दोनों युवक आक्रोशित हो गए और दोनों में से एक युवक ने महिला के चेहरे पर एक शीशी से तरल पदार्थ उड़ेल दिया। इसके बाद दोनों युवक ने महिला को पास के नाले में धकेल कर फरार हो गये। दोनों युवक के वहां से चले जाने पर आस पास के लोगों ने महिला को नाले से बाहर निकाल और तत्काल ही नाजरेथ अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद पीड़ित महिला को पीएमसीएच रेफर कर दिया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक शीशी भी बरामद की है। घटना को किस कारण अंजाम दिया है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। मोकामा पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
