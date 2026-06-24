Bharat Tiwari Encounter: कथित एनकाउंटर के खिलाफ कड़ी सुरक्षा के बीच महापंचायत आज, तय होगी आगे की रणनीति

आवेदन के अनुसार, भरत भूषण तिवारी पुलिस के कहने पर जवइनियां गांव गया था। वहां उसने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी मांगें रखीं और इसके बाद हथियार जमीन पर फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया। आशा देवी का आरोप है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे को घेरकर फर्जी एनकाउंटर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जगदीशपुर एसडीपीओ के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने भरत को पांच गोलियां मारीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। शाम में परिजनों को सूचना दी गई कि भरत की मौत हो गई है।