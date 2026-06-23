Bharat Tiwari Encounter: महापंचायत से पहले सरकार का बड़ा कदम, एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर

Bharat Tiwari Encounter: भरत भूषण तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर बुधवार को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में प्रस्तावित महापंचायत से पहले सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को, घटना के पांच दिन बाद, परिजनों के आवेदन के आधार पर एनकाउंटर में शामिल पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल, भरत भूषण तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर के विरोध में आगे की रणनीति तय करने के लिए 24 जून को बिलौटी गांव में महापंचायत आयोजित की जा रही है। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से 20 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।