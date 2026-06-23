बेउर जेल में महंगे सामान और अवैध वसूली का चल रहा था धंधा, सुपरिटेंडेंट नीरज झा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

इतना ही नहींजांच के दौरान बेउर जेल के अधिकारियों का बर्ताव बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना और बेशर्मी भरा था। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वार्ड्स की तलाशी ले रही थी, तो जेल अधिकारियों ने सहयोग करने के बजाय इन्वेस्टिगेशन टीम को कैदियों के बीच अकेला और बिना सुरक्षा के छोड़ दिया, जबकि वे खुद बाहर निकल गए। यह इन्वेस्टिगेशन टीम की सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज करने जैसा था। इसके अलावा घटना वाले दिन सुपरिटेंडेंट नीरज कुमार झा ऑफिशियली छुट्टी पर थे। इसके बावजूद वह बिना इजाजत के जेल परिसर में पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन टीम को रोका और उनके काम का विरोध किया।