‘कोर्ट में साबित हुआ तो, गोली चलाने वाले को होगी फांसी’, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले पूर्व DGP अभ्यानंद

अभ्यानंद जी ने अपनी 36 साल की लंबी आईपीएस (IPS) सेवा के दौरान, नक्सल प्रभावित जिलों में एसपी रहने के बावजूद और खुद 22 एनकाउंटर्स को लीड करने के बाद भी एक बार भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर नहीं किया था। इस रिकॉर्ड के पीछे की रणनीति समझाते हुए उन्होंने कहा, "पुलिसिंग ताकत से नहीं, दिमाग से होती है। जब एक कप्तान (SP या DIG) किसी ऑपरेशन या एनकाउंटर को लीड करता है, तो उसका काम खुद बंदूक चलाकर आत्मरक्षा करना नहीं होता, बल्कि अपनी पूरी टीम के एक-एक सिपाही को सुरक्षित रखना होता है। अगर मैं खुद .32 या 9एमएम की पिस्टल लेकर 25 गज की रेंज में निशाना लगाने बैठ जाऊंगा, तो मेरा दिमाग शांत नहीं रह पाएगा।"