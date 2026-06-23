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पटना

‘खान सर के पास एक हिंदू और एक मुस्लिम नाम के 2 आधार कार्ड’, कोचिंग विवाद के बीच रोशन आनंद का आरोप

Roshan Anand allegation on Khan Sir: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद ने खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने खान सर की पहचान, प्रशासनिक प्रभाव, फायरिंग कांड और अपने भाई प्रिंस कुमार यादव की मौत को लेकर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।

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पटना

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Anand Shekhar

Jun 23, 2026

Roshan Anand Targets Khan Sir

खान सर और रोशन आनंद सर (फोटो- वीडियो ग्रैब)

Roshan Anand Targets Khan Sir: बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के रोशन आनंद और खान ग्लोबल स्टडीज़ के फैसल खान उर्फ खान सर के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अब शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर रोशन आनंद ने खान सर पर कई आरोप लगाए हैं। रोशन आनंद ने खान सर की पहचान, कोचिंग और करियर पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि खान सर का पूरा वजूद झूठ की बुनियाद पर टिका है।

मैं फैजल खान नहीं कि दो अलग-अलग नाम के आधार कार्ड रखूं - रोशन आनंद

पॉडकास्ट के दौरान अपनी बात रखते हुए रोशन आनंद सर ने कहा, "मैं रोशन आनंद हूं और मुझे अपने सनातनी होने पर गर्व है। मैं अपना सच दुनिया से नहीं छुपाता। मैं फैजल खान नहीं हूं कि मेरे पास दो-दो जन्मतिथियां और दो-दो अलग-अलग नाम के दस्तावेज हों। उनके पास एक हिंदू नाम और एक मुस्लिम नाम से दो अलग-अलग आधार कार्ड हैं। उनका दो डेट ऑफ बर्थ है। इसका पूरा पक्का डाटा और सबूत हमारे पास है, जिसे समय आने पर हम पूरी दुनिया के सामने रख देंगे। जो व्यक्ति देश के सामने अपनी असली पहचान छुपाकर साम्राज्य चला रहा हो, उसका पूरा तंत्र ही झूठ पर टिका है।"

पर्दा प्रथा और राष्ट्रवाद पर खान सर को घेरा

रोशन आनंद ने खान सर के राष्ट्रवाद के नैरेटिव और क्लासरूम के बयानों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर खान सर को घेरते हुए कहा, "वह (खान सर) मंचों और क्लासरूम में बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि पर्दा प्रथा सही नहीं है, महिलाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन जब उनका खुद का निकाह या रिसेप्शन होता है, तो वह अपनी पत्नी का घूंघट तक नहीं उठाते। समाज के सामने उनका यह दोहरा रूप क्यों है?"

रोशन आनंद ने कहा, "वह (खान सर) सुबह से लेकर शाम तक वीडियोज में पाकिस्तान को सरेआम गाली देते हैं। खुद को बड़ा देशभक्त दिखाते हैं, लेकिन अपनी ही शादी के रिसेप्शन में पाकिस्तान के चिश्ती संप्रदाय से जुड़े कव्वाली गायक 'सबरी ब्रदर्स' को न्योता देते हैं। क्या हिंदुस्तान में चिश्ती संप्रदाय के कव्वाल कम पड़ गए थे या भारत में उनसे बड़े कव्वाली गायक नहीं हैं? दिन में जिन्हें गाली दी जाती है, रात में उन्हीं के देश के कलाकारों के साथ महफिल सजाई जाती है। यह कैसा राष्ट्रवाद है?"

फैजल खान ने प्रशासन को गुमराह किया - रोशन आनंद

रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि खान सर ने अपने रसूख और पैसे के बल पर यह झूठा नैरेटिव सेट किया कि गोली ज्ञान बिंदु की तरफ से चली थी, जबकि उनके खुद के गार्ड्स उनके कहने पर फायरिंग की बात स्वीकार कर रहे हैं। रौशन आनंद ने आगे कहा कि खान सर ने वीडियो बनाकर उनके भाई प्रिंस की मौत पर सिर्फ दिखावे के लिए संवेदना जताई। असलियत यह है कि जब कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हो रही थी, तो खान सर ने वकीलों की फौज खड़ी करके उनके बेल का विरोध करवाया ताकि वे जेल से बाहर न आ सकें और अपने मरे हुए भाई का आखिरी बार चेहरा तक न देख सकें।

उस युद्ध को जीतकर क्या करूंगा, जिसने मेरा लक्ष्मण छीन लिया - रोशन आनंद

रोशन आनंद ने कहा कि उनके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। उनकी मां और पिता बीमार हैं और पूरा परिवार सदमे से टूट चुका है। उन्होंने कहा, "लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आगे क्या कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, कैसे बदला लूंगा? मैं उस युद्ध को जीतकर भी क्या करूंगा, जिस युद्ध ने मेरा भाई, मेरा लक्ष्मण ही मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया? अब मुझे इस व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने इस टीचिंग करियर में अपना पूरा संसार उजड़ते देखा है। अब मामला प्रकृति, न्यायपालिका और भगवान के हाथ में है। ऊपर वाला इंसाफ जरूर करेगा।"

रोशन आनंद ने देश और दिल्ली-पटना के उन तमाम शिक्षकों (अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, अंकित अवस्थी सर, एसके झा सर आदि) का आभार जताया, जिन्होंने इस अत्यंत कठिन समय में मानवीय आधार पर उनका और उनके परिवार का साथ दिया। रोशन आनंद ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई (CBI) जांच की मांग दोहराई है, ताकि उनके भाई की संदिग्ध मौत और इस पूरे विवाद के पीछे छिपे 'सफेदपोश चेहरों' का पर्दाफाश हो सके।

रोशन आनंद ने पॉडकास्ट में क्या- क्या आरोप लगाए

  • खान सर ने रसूख के बल पर झूठी एफआईआर कराई, जिसके डर से छोटा भाई प्रिंस नेपाल भागा और वहां उसकी संदिग्ध मौत हो गई।
  • खान सर के पास एक हिंदू नाम और एक मुस्लिम नाम से दो अलग-अलग आधार कार्ड और दो जन्मतिथियां हैं।
  • खान सर ने दिखावे के लिए संवेदना जताई, लेकिन कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर मेरी जमानत का पुरजोर विरोध करवाया।
  • 2 जून की रात को हुई हवाई फायरिंग खान सर की मौजूदगी में और उनके ही सीधे आदेश पर उनके गार्ड्स द्वारा की गई थी।
  • खान सर ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर मीडिया और पुलिस के सामने यह झूठा नैरेटिव सेट किया कि गोली ज्ञान बिंदु की तरफ से चली थी।
  • खान सर मंचों पर पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं, लेकिन खुद अपनी शादी के रिसेप्शन में अपनी पत्नी का घूंघट तक नहीं उठाते।
  • खान सर दिन भर वीडियो में पाकिस्तान को गाली देते हैं, लेकिन अपने रिसेप्शन में पाकिस्तानी कव्वाल 'सबरी ब्रदर्स' को बुलाते हैं।
  • खान सर 200 में पूरा कोर्स कराने का झूठा प्रचार करते हैं, जबकि वह 200 में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उनके अन्य कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा है।
  • साल 2023 में ज्ञान बिंदु संस्थान में हुई लाखों रुपये की तोड़फोड़ खान सर के पूर्व स्टाफ द्वारा रेकी कराकर की गई थी।
  • साल 2018 में हुआ चर्चित बमकांड खान सर द्वारा खुद को सोशल मीडिया और लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए रची गई एक साजिश था।

पूर्व IPS काम्या मिश्रा ने की खान सर की तारीफ, कहा- उन्होंने तोड़ा सबसे बड़ा बैरियर; पॉलिटिक्स में एंट्री पर भी तोड़ी चुप्पी

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EX IPS kamya Mishra on Khan sir

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Published on:

23 Jun 2026 01:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘खान सर के पास एक हिंदू और एक मुस्लिम नाम के 2 आधार कार्ड’, कोचिंग विवाद के बीच रोशन आनंद का आरोप

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