‘खान सर के पास एक हिंदू और एक मुस्लिम नाम के 2 आधार कार्ड’, कोचिंग विवाद के बीच रोशन आनंद का आरोप

रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि खान सर ने अपने रसूख और पैसे के बल पर यह झूठा नैरेटिव सेट किया कि गोली ज्ञान बिंदु की तरफ से चली थी, जबकि उनके खुद के गार्ड्स उनके कहने पर फायरिंग की बात स्वीकार कर रहे हैं। रौशन आनंद ने आगे कहा कि खान सर ने वीडियो बनाकर उनके भाई प्रिंस की मौत पर सिर्फ दिखावे के लिए संवेदना जताई। असलियत यह है कि जब कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हो रही थी, तो खान सर ने वकीलों की फौज खड़ी करके उनके बेल का विरोध करवाया ताकि वे जेल से बाहर न आ सकें और अपने मरे हुए भाई का आखिरी बार चेहरा तक न देख सकें।