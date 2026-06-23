95.2 प्रतिशत से सीधे परफेक्ट स्कोर, री-इवैल्यूएशन के बाद रांची की अवनी केजरीवाल बनीं CBSE नेशनल टॉपर

अवनी ने कहा, "नतीजे आने पर मैं हैरान रह गई। इंग्लिश हमेशा से मेरा सबसे मजबूत विषय रहा है। मैं 81 मार्क्स का स्कोर स्वीकार नहीं कर सकती थी। जब मैंने बिजनेस स्टडीज के अपने जवाबों की तुलना CBSE की मॉडल आंसर की से की, तो मुझे लगा कि मार्क्स बिना किसी वजह के काटे गए हैं। जहां दूसरे लोग खुश थे, वहीं मैं निराश थी। मैंने अपनी आंसर शीट का री-इवैल्यूएशन करवाने का फैसला किया। अब री-इवैल्यूएशन के बाद इंग्लिश में मेरे मार्क्स 19 और बिजनेस स्टडीज में 5 बढ़ गए हैं। मैंने 500 में से 500 मार्क्स हासिल किए हैं और हम सब बहुत खुश हैं।"