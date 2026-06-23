‘ED रिपोर्ट में 9 IAS के नाम, आनंद किशोर सिंडिकेट के गैंग लीडर’; बिहार टेंडर घोटाला को लेकर राजद सांसद का दावा

सुधाकर सिंह ने हाल ही में दो जूनियर IAS अधिकारियों योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के सस्पेंशन को सरकार का महज एक दिखावा बताया। उन्होंने कहा, "ये दो जूनियर अधिकारी ताश की गड्डी में महज जोकर की तरह हैं। इस पूरे ऑपरेशन का असली सरगना और गैंग लीडर आनंद किशोर है, जिसे सरकार ने दो साल तक लगातार बचाने की कोशिश की है।" सिंह ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में कुल नौ सीनियर IAS अधिकारी सीधे तौर पर शामिल हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने खुले तौर पर संतोष कुमार मल्ल, आनंद किशोर, धर्मेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार सिंह और सुनील कुमार यादव का नाम लिया।