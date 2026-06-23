भरत तिवारी एनकाउंटर के सवाल पर सीएम ने साधी चुप्पी, मां के आवेदन पर DSP समेत 5 पुलिसकर्मियों पर FIR

मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर जब BJP के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, तो मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर उनसे सवाल पूछा कि लोग भोजपुर में हुए भारत तिवारी एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बता रहे हैं। यहां तक कि आपकी अपनी पार्टी के कई नेता भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में सरकार का क्या कहना है? इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी। पत्रकारों ने माइक आगे करके बार-बार सवाल पूछा, लेकिन मुख्यमंत्री बिना एक शब्द बोले अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए।