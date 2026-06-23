भरत तिवारी एनकाउंटर से बदले जातीय और राजनीतिक समीकरण, बढ़ा सियासी टकराव

अगर यह संभावित समीकरण मजबूत होता है तो बिहार की चुनावी राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है और एनडीए के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि, इस नए राजनीतिक समीकरण की दिशा और दशा 24 जून को होने वाली महापंचायत में तय होने की संभावना है। यदि महापंचायत में यादव समाज का भी समर्थन मिलता है, तो यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है। वहीं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए यह स्थिति एक राजनीतिक अवसर भी बन सकती है और चुनौती भी। फिलहाल, इस मुद्दे को लेकर एनडीए खेमे में भी जातीय आधार पर मतभेद सामने आते दिख रहे हैं।