बिहार विधानसभा के 34 सीटों के वोटर बाढ़ से बेहाल, कोसी बराज के रख रखाव पर अब सरकार करेगी इतना खर्च

बिहार में कोसी नदी को "बिहार का शोक" कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर साल विनाशकारी बाढ़ लाती है, जिससे जानमाल और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इसका जलस्तर अभी भी बिहार के खगड़िया के बालतारा में कोसी नदी 76 सेमी ऊपर बह रही। जिसमें कमी आने के संकेत हैं। इसी तरह से कटिहार के कुरसेला में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 75 सेमी ऊपर बह रही थी। लेकिन अब उसका पानी उतरने लगा है। दरअसल, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार का मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार, खगड़िया और दरभंगा का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आता है।