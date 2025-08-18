सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, SSC से 12543 पदों पर जानिए कब होगी बहाली

बिहार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले फटाफट सभी रिक्त पदों को भरने का काम कर रही है। इसके तहत ही कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कार्यालय परिचारी या परिचारी (विशिष्ट) पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन के मद्देनजर गया एवं सीवान जिलों को छोड़कर शेष 25 जिलों का परीक्षा के परिणाम प्रकाशित हो गए हैं। इन दो जिलों का परिणाम भी जल्द प्रकाशित होने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर से प्रकाशित कार्यालय परिचारी के 238 पदों के लिए इस वर्ष 11 मई को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। साथ ही 29 जून को कल्याण व्यवस्थापक या निम्नवर्गीय लिपिक के 56 पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।