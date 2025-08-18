Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, SSC से 12543 पदों पर जानिए कब होगी बहाली

Sarkari Naukri बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बंपर वैकेंसी आई है। नीतीश सरकार का दावा है कि 50 लाख सरकारी नौकरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब बिहार सरकार एक करोड़ नौकरी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 18, 2025

Government Job
प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो- पत्रिका)।

Sarkari Naukri बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) 12 हजार 543 अलग-अलग पदों पर बहाली करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सहायक के 201 पदों पर अगस्त में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसके अलावा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 12 हजार 199 पद और प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर बहाली होने जा रही है।

बिहार में चुनाव से पहले नौकरी की भरमार

बिहार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले फटाफट सभी रिक्त पदों को भरने का काम कर रही है। इसके तहत ही कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कार्यालय परिचारी या परिचारी (विशिष्ट) पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन के मद्देनजर गया एवं सीवान जिलों को छोड़कर शेष 25 जिलों का परीक्षा के परिणाम प्रकाशित हो गए हैं। इन दो जिलों का परिणाम भी जल्द प्रकाशित होने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर से प्रकाशित कार्यालय परिचारी के 238 पदों के लिए इस वर्ष 11 मई को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। साथ ही 29 जून को कल्याण व्यवस्थापक या निम्नवर्गीय लिपिक के 56 पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें

Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में नर्स के 5006 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से करें अप्लाई
पटना
image

संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से होगी 3727 पदों पर नियुक्ति


एसएससी के स्तर से जल्द ही चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत 1481 पदों और कार्यालय परिचारी या परिचारी (विशिष्ट) की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 3727 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारी आयोग के स्तर से इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। एसएससी के अध्यक्ष श्री आलोक राज का कहना है कि निर्धारित समय में विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराकर इनका परिणाम भी घोषित किया जा रहा है। इससे विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने में सहायता मिलेगी।

1 करोड़ युवाओं को रोजगार का लक्ष्य

सरकार के स्तर से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने के संकल्प के तहत जैसे-जैसे विभागों के स्तर से पदों को भरने की अधियाचना प्राप्त हो रही है, वैसे-वैसे इनकी बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बता दें सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मुहैया कराने के 50 लाख का आंकड़ा तकरीबन प्राप्त कर लेने के बाद अब 1 करोड़ का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें बेहद अहम भूमिका बिहार कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) निभा रहा है।

ये भी पढ़ें

Bihar VidhanSabha Chunav: वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी ने सासाराम को ही क्यों चुना?
पटना
Bihar VidhanSabha Chunav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

18 Aug 2025 05:16 pm

Published on:

18 Aug 2025 05:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, SSC से 12543 पदों पर जानिए कब होगी बहाली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.