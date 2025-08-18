सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, SSC से 12543 पदों पर जानिए कब होगी बहाली

Sarkari Naukri बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) 12 हजार 543 अलग-अलग पदों पर बहाली करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सहायक के 201 पदों पर अगस्त में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसके अलावा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 12 हजार 199 पद और प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर बहाली होने जा रही है।
बिहार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले फटाफट सभी रिक्त पदों को भरने का काम कर रही है। इसके तहत ही कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कार्यालय परिचारी या परिचारी (विशिष्ट) पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन के मद्देनजर गया एवं सीवान जिलों को छोड़कर शेष 25 जिलों का परीक्षा के परिणाम प्रकाशित हो गए हैं। इन दो जिलों का परिणाम भी जल्द प्रकाशित होने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर से प्रकाशित कार्यालय परिचारी के 238 पदों के लिए इस वर्ष 11 मई को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। साथ ही 29 जून को कल्याण व्यवस्थापक या निम्नवर्गीय लिपिक के 56 पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।
एसएससी के स्तर से जल्द ही चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत 1481 पदों और कार्यालय परिचारी या परिचारी (विशिष्ट) की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 3727 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारी आयोग के स्तर से इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। एसएससी के अध्यक्ष श्री आलोक राज का कहना है कि निर्धारित समय में विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराकर इनका परिणाम भी घोषित किया जा रहा है। इससे विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने में सहायता मिलेगी।
सरकार के स्तर से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने के संकल्प के तहत जैसे-जैसे विभागों के स्तर से पदों को भरने की अधियाचना प्राप्त हो रही है, वैसे-वैसे इनकी बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बता दें सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मुहैया कराने के 50 लाख का आंकड़ा तकरीबन प्राप्त कर लेने के बाद अब 1 करोड़ का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें बेहद अहम भूमिका बिहार कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) निभा रहा है।