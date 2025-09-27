बिहार विधानसभा चुनाव: ओवैसी ने बायसी विधानसभा पर उतारा अपना प्रत्याशी, जानें कौन हैं गुलाम सरवर

बायसी विधानसभा क्षेत्र से AIMIM ने गुलाम सरवर को अपना कैंडिडेट बनाया है। गुलाम सरवर वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़े थे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको करीब 5 हजार वोट मिले थे। वे चौथे नंबर पर रहे थे। 2015 में भी सरवर को ओवैसी की पार्टी ने बायसी से टिकट दिया था। 2015 में उनको 16 हजार वोट मिले थे। बता दें कि पिछले चुनाव में बायसी से AIMIM के टिकट पर लड़े रुकुद्दीन अहमद इस सीट पर जीत दर्ज किया था। जो कि बाद में आरजेडी में चले गए। महागठबंधन और एनडीए ने फिलहाल इस सीट से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर पिछली बार की तरह आगामी चुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं।