Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: ओवैसी ने बायसी विधानसभा पर उतारा अपना प्रत्याशी, जानें कौन हैं गुलाम सरवर

बिहार विधानसभा चुनाव:असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को अपना प्रत्याशी बनाया है। गुलाम सरवर इससे पहले भी AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 27, 2025

AIMIM chief Asaduddin Owaisi
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM शनिवार को अपने दूसरे कैंडिडेट का नाम भी घोषित कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी इस सीट से जीते थे। लेकिन, बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पाला बदलकर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में चले गए थे। इससे पहले ओवैसी ने पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया हैं।

असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा

असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा शुक्रवार को बायसी पहुंची। असदुद्दीन ओवैसी यहां नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुलाम सरवर को बायसी से जिताने की अपील किया। बायसी पश्चिम चौक एवं सिमलबारी चौक पर सभा को सम्बोधित करते ओवैसी से कहा कि एआईएमआईएम इस बिहार विधानसभा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे। एआईएमआईएम की ओर से महागठबंधन के सामने गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया था। लेकिन, महागठबंधन में जगह नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि बिहार में भाजपा की बी टीम कौन है?

एआईएमआईएम ने तेजस्वी को लिखा था पत्र

एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गठबंधन में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा था। इसके बाद मीडिया के जरिए पैगाम भेजवाने का प्रयास किया। फिर अपने लोगों को लेकर आरजेडी प्रमुख के घर पहुंच गए थे। एआईएमआईएम गठबंधन में 6 सीटों की मांग कर रही थी। लेकिन, कोई जवाब नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया।

कौन हैं गुलाम सरवर?

बायसी विधानसभा क्षेत्र से AIMIM ने गुलाम सरवर को अपना कैंडिडेट बनाया है। गुलाम सरवर वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़े थे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको करीब 5 हजार वोट मिले थे। वे चौथे नंबर पर रहे थे। 2015 में भी सरवर को ओवैसी की पार्टी ने बायसी से टिकट दिया था। 2015 में उनको 16 हजार वोट मिले थे। बता दें कि पिछले चुनाव में बायसी से AIMIM के टिकट पर लड़े रुकुद्दीन अहमद इस सीट पर जीत दर्ज किया था। जो कि बाद में आरजेडी में चले गए। महागठबंधन और एनडीए ने फिलहाल इस सीट से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर पिछली बार की तरह आगामी चुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं।

ढाका से राणा रणजीत AIMIM के कैंडिडेट

असदुद्दीन ओवैसी पूर्णिया के बायसी से प्रत्याशी घोषित करने से पहले पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। उनके नाम का ऐलान ओवैसी ने मई 2025 में ही कर दिया था। मुस्लिमों को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाली AIMIM ने ढाका से हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी इस रणनीति से एनडीए और महागठबंधन के लिए वहां समीकरण बिगड़ सकता है। राणा रणजीत राजपूत समाज से आते हैं। वे क्षेत्र में जोरशोर से प्रचार में जुटे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म, कई विधायकों के कटेंगे नाम, जानिए अमित शाह की बैठक में क्या हुई बात
पटना

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

27 Sept 2025 01:53 pm

Published on:

27 Sept 2025 01:51 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: ओवैसी ने बायसी विधानसभा पर उतारा अपना प्रत्याशी, जानें कौन हैं गुलाम सरवर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.