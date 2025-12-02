Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Assembly Session 2025: तेजस्वी के 'चप्पल वाले विधायक' सैलरी का तीन हिस्सा जनता पर करेंगे खर्च, बोले- महंगी गाड़ी नहीं लूंगा, हर पाई का हिसाब दूंगा

Bihar Assembly Session 2025: RJD विधायक डॉ. गौतम कृष्ण ने बड़ा ऐलान किया है कि वह अपनी MLA सैलरी का तीन हिस्सा जनता की सेवा में खर्च करेंगे। चप्पल पहनकर और ऑटो से विधानसभा पहुंचने वाले विधायक ने कहा कि महंगी गाड़ी नहीं लूंगा, हर रुपये का हिसाब दूंगा।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 02, 2025

Bihar Assembly Session 2025 | bihar politics

राजद विधायक गौतम कृष्णा

Bihar Assembly Session 2025:बिहार की राजनीति में सादगी और जनसेवा की मिसाल बनकर उभरे RJD MLA डॉ. गौतम कृष्ण ने मंगलवार को एक ऐसा फैसला लिया, जिससे पूरे राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। महिषी विधानसभा क्षेत्र से नए चुने गए MLA गौतम कृष्ण, जिन्हें प्यार से "चप्पल पहनने वाले MLA" के नाम से जाना जाता है, ने घोषणा की है कि वे अपनी MLA सैलरी का तीन-चौथाई हिस्सा जनसेवा के लिए देंगे, चाहे वह गरीबों की मदद करना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या जनता की जरूरतें हों।

हर पाई का हिसाब दूंगा- गौतम कृष्ण

विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “सैलरी जनता की है, मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूं। जनता की कमाई से मुझे जो मिलेगा, उसका तीन चौथाई हिस्सा मजदूर, गरीब, कार्यकर्ताओं और मानवता के नाम पर खर्च करूंगा। हर रुपया कहां खर्च होगा, इसका सार्वजनिक हिसाब दूंगा।” उन्होंने यह भी कहा कि वह गाड़ी जरूर लेंगे, लेकिन महंगी नहीं, क्योंकि बड़ी और महंगी गाड़ियां उनके व्यक्तित्व और सिद्धांतों के खिलाफ है।

चप्पल पहनकर पहुंचे विधानसभा

सत्र के पहले दिन की तरह मंगलवार को भी गौतम कृष्ण ऑटो से विधानसभा पहुंचे और चप्पल पहनकर ही सदन में प्रवेश किया। जहां अन्य विधायकों के काफिले, सुरक्षाकर्मी और चमकदार वाहनों की कतार दिखी, वहीं उनकी सादगी ने सबका ध्यान खींच लिया। पत्रकारों ने जब पूछा कि चप्पल में क्यों आते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं घर से जैसे रहता हूं, वैसा ही यहां भी। दिखावे से राजनीति नहीं होती, जनसेवा से होती है। चप्पल में ही कंफर्टेबल रहता हूं।”

BDO की नौकरी छोड़ बने MLA

डॉ. गौतम कृष्ण पहले बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) थे, लेकिन राजनीति और समाज सेवा के लिए उन्होंने अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ दी। राजनीति में भी उन्हें शुरुआत में सफलता नहीं मिली। पहले दो प्रयास में वो चुनाव हारे और फिर तीसरे प्रयास में महिषी की जनता ने उन्हें विधानसभा भेजा और अब वे कहते हैं, “मैं MLA नहीं, जनता का सेवक हूं। जो भरोसा दिया है, उसे टूटने नहीं दूंगा।”

bihar assembly session 2025

Bihar news

RJD

Updated on:

02 Dec 2025 03:23 pm

Published on:

02 Dec 2025 03:22 pm

Bihar Assembly Session 2025

