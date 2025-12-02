Bihar Assembly Session 2025: तेजस्वी के ‘चप्पल वाले विधायक’ सैलरी का तीन हिस्सा जनता पर करेंगे खर्च, बोले- महंगी गाड़ी नहीं लूंगा, हर पाई का हिसाब दूंगा

Bihar Assembly Session 2025:बिहार की राजनीति में सादगी और जनसेवा की मिसाल बनकर उभरे RJD MLA डॉ. गौतम कृष्ण ने मंगलवार को एक ऐसा फैसला लिया, जिससे पूरे राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। महिषी विधानसभा क्षेत्र से नए चुने गए MLA गौतम कृष्ण, जिन्हें प्यार से "चप्पल पहनने वाले MLA" के नाम से जाना जाता है, ने घोषणा की है कि वे अपनी MLA सैलरी का तीन-चौथाई हिस्सा जनसेवा के लिए देंगे, चाहे वह गरीबों की मदद करना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या जनता की जरूरतें हों।