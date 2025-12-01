Bihar Assembly Session 2025: एक नेता ऐसा भी! ऑटो चलाकर बिहार विधानसभा पहुंचे RJD विधायक, बोले- संघर्ष मेरी पहचान

अजय दांगी एक समय दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाकर गुज़ारा करते थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा और बिहार लौटकर सामाजिक कामों में जुट गए। जनता के बीच उनकी सक्रियता और विश्वसनीयता ने अंततः उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया। अपनी भावनाओं को साझा करते हुए उन्होंने फेसबुक पर लिखा, “कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली में ऑटो चलाने वाला एक दिन उसी ऑटो में बैठकर विधानसभा पहुंचेगा। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, मेहनत और गरीबी से लड़ते हर युवक की जीत है।” उन्होंने आगे लिखा, “राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे टिकट नहीं, बल्कि लोकतंत्र में गरीब की आवाज़ बनने का अवसर दिया। मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा।”