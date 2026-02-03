3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Bhumi: अब नहीं लटकेगा दाखिल-खारिज! CO की मनमानी पर लगी लगाम, जानिए अब कब रुकेगी आपकी फाइल?

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री के बाद लैंड म्यूटेशन प्रोसेस में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राजस्व विभाग ने उन कमियों को दूर कर दिया है, जिनका फायदा उठाकर सर्कल ऑफिसर (CO) जानबूझकर मामलों में देरी कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 03, 2026

bihar bhumi

सांकेतिक तस्वीर (AI Generated)

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी दाखिल-खारिज की अनिश्चित देरी पर अब सरकार ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से अंचल कार्यालयों में 'मामला लंबित है' या 'कोर्ट में केस चल रहा है' जैसे जुमलों के सहारे फाइलें रोकी जाती थीं। इस स्थिति को खत्म करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसी गाइडलाइन जारी की है, जिससे अब केवल वास्तविक और प्रभावी न्यायिक आदेश की स्थिति में ही राजस्व कार्यवाही रुकेगी, अन्यथा प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।

क्यों लिया गया फैसला?

इस फैसले को लेकर उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व प्रशासन का मूल उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवा देना है। उन्होंने माना कि ‘सक्षम न्यायालय’ और ‘लंबित’ जैसे शब्दों की अलग-अलग व्याख्या के कारण दाखिल-खारिज सहित कई राजस्व मामले अनावश्यक रूप से अटके रहते थे, जिससे आम लोगों का काम प्रभावित होता था। नए निर्देश इसी भ्रम को खत्म करने के लिए लाए गए हैं।

प्रधान सचिव ने जारी किया निर्देश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-6(12) में प्रयुक्त शब्दों की अब स्पष्ट व्याख्या मान्य होगी। विभागीय समीक्षा में यह सामने आया था कि अलग-अलग अंचलों में इन शब्दों की भिन्न व्याख्या के कारण दाखिल-खारिज, सीमांकन और भू-मापी जैसे मामलों के निष्पादन में अनावश्यक देरी हो रही थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य अंचल स्तर पर भ्रम की स्थिति समाप्त करना और निर्णय प्रक्रिया में एकरूपता लाना है।

‘सक्षम न्यायालय’ की स्पष्ट परिभाषा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन संस्थाओं को ‘सक्षम न्यायालय’ माना जाएगा। इसमें दिवानी न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता, आयुक्त न्यायालय, विधि द्वारा अधिकृत राजस्व न्यायालय और बिहार भूमि न्यायाधिकरण शामिल हैं। इनसे इतर किसी मंच या महज आवेदन के आधार पर मामला सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं माना जाएगा।

कब माना जाएगा मामला ‘लंबित’

‘लंबित’ होने की शर्तों को भी साफ कर दिया गया है। कोई मामला तभी लंबित माना जाएगा जब वाद विधिवत स्वीकार हो चुका हो, न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया हो और साथ ही स्टे ऑर्डर, अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा, अथवा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रभावी हो। केवल आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन दाखिल कर देना अब राजस्व कार्यवाही रोकने का आधार नहीं होगा।

राजस्व कार्यवाही कब रुकेगी और कब नहीं

सरकार के निर्देशों के अनुसार, यदि सक्षम न्यायालय का स्पष्ट और प्रभावी स्थगनादेश मौजूद है, तभी दाखिल-खारिज या अन्य राजस्व प्रक्रिया प्रभावित होगी। जहां ऐसा कोई आदेश नहीं है, वहां राजस्व अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही जारी रखेंगे। वाद की प्रति प्रस्तुत कर देने मात्र से भी मामला लंबित नहीं माना जाएगा, जब तक उसमें विधिवत एडमिशन अंकित न हो।

आम लोगों को क्या राहत मिलेगी

इन दिशा-निर्देशों के लागू होने से दाखिल-खारिज मामलों में बेवजह की देरी पर रोक लगेगी और वास्तविक खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। अंचल स्तर पर मनमानी घटेगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि इससे राजस्व प्रशासन अधिक जवाबदेह बनेगा और वर्षों से अटकी फाइलें अब ‘लंबित’ के बहाने नहीं रोकी जा सकेंगी।

ये भी पढ़ें

Bihar Budget 2026: 20 साल में 23,885 करोड़ से 3,47,589 करोड़ पहुंचा बजट, 10 पॉइंट में जानिए आपको क्या-क्या मिला
पटना
bihar budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

03 Feb 2026 06:25 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Bhumi: अब नहीं लटकेगा दाखिल-खारिज! CO की मनमानी पर लगी लगाम, जानिए अब कब रुकेगी आपकी फाइल?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.