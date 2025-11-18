Bihar Bhumi: जमीन के कागजात के लिए नहीं भटकेंगे आम लोग, दाखिल-खारिज, परिमार्जन के लिए हर अंचल में तैनात होंगे VLE

Bihar Bhumi: बिहार में आम लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ता को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा चयनित VLE (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) के लिए अंचल कार्यालयों में काम करने के लिए उपयुक्त जगह तुरंत सुनिश्चित किया जाए। विभाग की ओर से यह पहल उन नागरिकों की सुविधा के लिए की गई है, जो डिजिटल साक्षरता के अभाव या जमीन संबंधी जानकारियों की कमी के कारण सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद सीधे अंचल कार्यालय पहुंच जाते हैं।