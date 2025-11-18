अमित शाह फाइनल करेंगे BJP मंत्रियों की लिस्ट, नीतीश कुमार के शपथ से एक दिन पहले पहुंचेंगे पटना

बिहार चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार 20 नवंबर को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने 3 मार्च 2000 को पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी, दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को, पाँचवीं बार 20 नवंबर 2015 को और छठी बार 27 जुलाई 2017 को शपथ ली थी। सातवीं बार 16 नवंबर 2020 को, आठवीं बार 10 अगस्त 2022 को और नौवीं बार 28 जनवरी 2024 को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। अब 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में धूमधाम से अपनी 10वीं शपथ लेंगे।