गंडक नदी पर बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पुल, नेपाल और यूपी का सफर होगा आसान, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

बिहार के बेतिया (मनुआपुल) से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तिवारीपट्टी–सेवराही तक बनने वाला यह पुल करीब 12.036 किलोमीटर लंबा होगा। परियोजना के साथ कुल 29 किलोमीटर सड़क निर्माण भी शामिल है, जिससे दोनों राज्यों के बीच की यात्रा पहले से काफी तेज़ और सुगम हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस पुल के बनने के बाद बिहार–यूपी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस पुल से दोनों राज्यों के बीच यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि व्यापार, कृषि और पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा फायदा होगा। गोरखपुर–सिलीगुड़ी मार्ग पर यह पुल एक महत्वपूर्ण लिंक का काम करेगा।