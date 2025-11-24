Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

गंडक नदी पर बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पुल, नेपाल और यूपी का सफर होगा आसान, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

बिहार का सबसे बड़ा पुल गंडक नदी पर बनाया जाएगा। यह पुल बिहार के बेतिया से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक फैला होगा, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन बेहतर होगा। यह पुल लगभग 12 किलोमीटर लंबा होगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 24, 2025

AI से बनाई प्रतीकात्मक तस्वीर

बिहार में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने उस मेगा पुल परियोजना को वित्तीय मंजूरी दे दी है, जिसका इंतजार कई वर्षों से हो रहा था। गंडक नदी पर बनने वाला यह पुल बिहार का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। बेतिया से गोरखपुर को जोड़ने वाले इस पुल से उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा। इस मंजूरी के साथ ही इसके टेंडर जारी करने का रास्ता भी साफ हो गया है। अब इसे फाइनल मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाना है।

12 किलोमीटर लंबा होगा पुल

बिहार के बेतिया (मनुआपुल) से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तिवारीपट्टी–सेवराही तक बनने वाला यह पुल करीब 12.036 किलोमीटर लंबा होगा। परियोजना के साथ कुल 29 किलोमीटर सड़क निर्माण भी शामिल है, जिससे दोनों राज्यों के बीच की यात्रा पहले से काफी तेज़ और सुगम हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस पुल के बनने के बाद बिहार–यूपी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस पुल से दोनों राज्यों के बीच यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि व्यापार, कृषि और पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा फायदा होगा। गोरखपुर–सिलीगुड़ी मार्ग पर यह पुल एक महत्वपूर्ण लिंक का काम करेगा।

1976.77 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 1976.77 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह पुल हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत बनाया जाएगा। इस मॉडल के तहत, कंस्ट्रक्शन एजेंसी कुल लागत का 60% हिस्सा देगी और बाकी 40% केंद्र सरकार देगी। एजेंसी पुल बनने के बाद 15 साल तक इसकी देखभाल करेगी। लागत वसूल होने के बाद, कंपनी इसे सरकार को हैंडओवर कर देगी।

पीपीपीएसी कमेटी ने दी हरी झंडी

इस प्रोजेक्ट को PPP अप्रेज़ल कमिटी (PPPAC) ने मंज़ूरी दे दी है, जिसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट के पास इसे फाइनल मंजूरी के लिए भेजा जाना है। कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा।

जमीन अधिग्रहण पूरा, अब निर्माण की उलटी गिनती

परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब निर्माण के लिए केवल तकनीकी और औपचारिक प्रक्रियाएं बची हैं। राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। निर्माण अवधि चार साल तय की गई है।

ये भी पढ़ें

कौन हैं अनिल आजाद? जिनके ठिकानों से मिली करोड़ों की संपत्ति, दो महीने बाद होने वाले थे रिटायर
पटना
bihar news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

24 Nov 2025 02:13 pm

Published on:

24 Nov 2025 02:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / गंडक नदी पर बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पुल, नेपाल और यूपी का सफर होगा आसान, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राबड़ी देवी ने क्यों दायर की जज बदलने की याचिका? लालू परिवार के कई मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने

Bihar News:
पटना

पदभार संभालते ही शराबबंदी पर बिजेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा– गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा

बिजेंद्र यादव
पटना

‘कचरा इतना नहीं करो कि साफ करने में घिन आए…’ खेसारी लाल यादव ने किस पर कसा तंज?

खेसारी लाल यादव
पटना

Bihar Politics: बिहार में क्यों चुनाव हार गया महागठबंधन? कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस तो बाहर आई सच्चाई

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

‘काउंटिंग एजेंट थे, बन गए मंत्री… है ना मोदी-नीतीश का जादू?’ मंत्री दीपक प्रकाश पर तेज प्रताप का तंज

Bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.