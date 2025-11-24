कौन हैं अनिल आजाद? जिनके ठिकानों से मिली करोड़ों की संपत्ति, दो महीने बाद होने वाले थे रिटायर

रविवार को SVU की टीमों ने एक साथ पटना के शिवपुरी स्थित आवास, जहानाबाद के सुमेरा गांव में पैतृक घर और औरंगाबाद के सरकारी क्वार्टर व दफ्तर पर तलाशी शुरू की। टीम कोर्ट से जारी तलाशी वारंट लेकर पहुंची थी। करीब सात घंटे चली इस तलाशी में दस्तावेजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डेटा तक, कई अहम चीजें जब्त की गईं। जांच के दौरान टीम को पत्नी और परिवार के नाम कई प्लॉट, भारी बैंक बैलेंस, निवेश और ज्वेलरी के दस्तावेज मिले। टीम को तीन बैंक लॉकर भी मिले हैं, जिनकी तलाशी आगे की तिथि पर होगी। SVU का कहना है कि जब्त दस्तावेजों के अंतिम मूल्यांकन के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई का निर्णय होगा।